Der Sprachforscher: App aus Linz hilft Kindern mit Sprachstörungen

Die App »Der Sprachforscher« wurde von Fachleuten in Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern entwickelt. [...]

Bis zu 15 Prozent aller Mädchen und Buben im Kindergarten- und Vorschulalter sind laut jüngsten Studien von Problemen bei der Aussprache betroffen. Diese Kinder leiden in der Folgezeit auch unter einem erhöhten Risiko, Störungen im Rechtschreiben und Lesen zu entwickeln. In Linz wurde dazu eine neue App für Tablets präsentiert, die Kinder und deren Eltern spielerisch bei der Überwindung von Sprachdefiziten speziell im Umgang mit »SCH-Lauten« unterstützen soll. Das für iOS und Android-Geräte entwickelte Programm mit dem Namen »Der Sprachforscher« steht für Logopäden zusätzlich auch als eigene Version zur Verfügung.

Das gemeinnützige Linzer Unternehmen LIFEtool hat vor rund zwei Jahren mit der FH Gesundheitsberufe OÖ, der Logopädischen Praxis Eva Bukowsky, Videoproduktion Roland Freinschlag, Tonstudio CCP sowie dem TRAUNER Verlag ein Projekt gestartet, um Materialien zur multisensorischen Förderung der Aussprache von Kindern zu entwickeln. Nun präsentierten die Beteiligten die neue mobile App für Tablets sowie begleitende Leitfäden als Videos für Eltern, Sprachförderkräfte, Kindergarten-Pädagogen und Logopäden. Grundlage der Applikation ist das Konzept der »psycholinguistisch orientierten Phonologie Therapie«, die neben der logopädischen Praxis auch das familiäre Umfeld und die Alltagsumgebung in Kindergarten und (Vor)Schule berücksichtigt.

Spielerischer Zugang

»Informierte Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Sprachförderkräfte spielen bei der Ausspracheentwicklung neben den Logopädinnen und Logopäden eine Schlüsselrolle«, sagt Bettina Schneebauer von der FH Gesundheitsberufe OÖ. »Die App Der Sprachforscher bietet umfassende Strategien für die Förderung im Alltag für Eltern und das pädagogische Umfeld.«

»Bei der App-Entwicklung haben wir besonderen Wert darauf gelegt, möglichst viele Sinne anzusprechen und bieten Übungen und Videos an sowie Materialien zum Ausdrucken an«, sagt Karl Kaser, Forschungs- und Entwicklungsleiter bei LIFEtool, und: »Wichtige Inputs für die Eltern haben wir in ansprechende Videos verpackt. Der Zugang zur App ist anschaulich und spielerisch. Damit bieten wir den Fachleuten aus Logopädie und Pädagogik sowie den Eltern eine möglichst individualisierte, motivierende Umgebung, die den Ausspracheerwerb des Kindes fördert.« Die App gibt es in zwei Varianten: »Der Sprachforscher für Kinder« ist für den Einsatz zuhause oder in Hort und Kindergarten gedacht, »Der Sprachforscher – Logopädie« wendet sich an Logopäden und Pädagogen mit sprachtherapeutischem Hintergrund. Die App gibt es ab 9,99 Euro pro Monat.