Digitale Fitness für Mitarbeiter

Die Leitinitiative Digitalisierung unterstützt oberösterreichische Unternehmen und die Menschen im Land auf dem Weg in die digitale Gesellschaft. [...]

Menschen arbeiten vernetzter, Abläufe werden automatisiert, neue Technologien gehören zur täglichen Praxis. Unternehmen und deren Mitarbeiter werden in Oberösterreich auf dem Weg ins digitale Zeitalter aktiv unterstützt. Das Bundesland hat als starker Produktionsstandort sehr gute Karten, aus der digitalen Transformation gestärkt hervorzugehen. Um im Wettbewerb ganz vorne mitmischen zu können, hat das Land Oberösterreich die Leitinitiative Digitalisierung gestartet und mit der Standortagentur Business Upper Austria einen professionellen Partner für die Umsetzung gefunden. Ein wesentlicher Faktor für eine gelungene digitale Transformation ist das Knowhow der Beschäftigten. Zahlreiche Angebote sorgen dafür, dass Mitarbeiter digital fit werden.

Qualifizierungsverbund Digitale Kompetenz

Hier impliziert der Name bereits das Programm. Vom AMS Oberösterreich und dem Wirtschaftsressort des Landes Oberösterreich geförderte Schulungen unterstützen produzierende und produktionsnahe Unternehmen bei betrieblicher Weiterbildung. Das Programm ist in Österreich einzigartig, weil es weder Branchen noch Regionen spezifiziert. Menschliche Kompetenz kann nicht durch Algorithmen und Programme ersetzt werden – in der modernen Arbeitswelt sind aber die humane und die technische Komponente unverzichtbar.

Fachkräfte-Schwerpunkt

Das Thema Fachkräfte und deren Qualifizierung ist 2019 einer der Schwerpunkte von Business Upper Austria. Im Qualifizierungsverbund wird es daher heuer zahlreiche Netzwerkveranstaltungen geben. Arbeitsanforderungen verändern sich ebenso wie Arbeitsverhältnisse und -prozesse und sogar ganze Branchen. Darauf müssen Unternehmen und deren Mitarbeiter vorbereitet sein. Die Schulungen im Qualifizierungsverbund sind eine Möglichkeit dafür.

Digital Transfer Manager

Bei diesem Lehrgang erfahren Mitarbeiter, wie sich in ihren Arbeitsbereichen digitale Prozess auch ohne größeres Vorwissen bewältigen können. Der nächste Durchgang startet im Herbst 2019, zusätzlich sind individuelle Inhouse-Lehrgänge möglich. Der Lehrgang »Digital Transfer Manager« vermittelt Grundwissen auf allen Ebenen einer Firma und zeigt, wie Vorgänge im Unternehmen durch das Sammeln von Daten digital abgebildet werden können.

Industrie-4.0-Experte werden

Im Rahmen des EU-geförderten Projektes »Innopeer AVM« entsteht ein neues und länderübergreifendes Qualifizierungsprogramm für Industrie 4.0. Ziel ist, in kleineren und mittleren Unternehmen hochqualifizierte Kompetenzen zu schaffen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Digital Stress Management

Acht Unternehmen nehmen an einem Pilotprojekt teil, bei dem Mitarbeiter für digitale und technologische Stressprävention fit gemacht werden. In diesem Jahr sind weitere Kurse geplant.

Initiative #IT_rocks

IT_rocks zeigt jungen Menschen die Karrierechancen im IT-Bereich und macht deutlich, welche erstklassige Ausbildung die Schulen, Unis und Fachhochschulen bieten. Die Initiative macht jungen Menschen die Ausbildungswege und Karriere-Chance schmackhaft. Die Zukunftsaussichten in der Branche sind hervorragend: Aktuell gibt es rund 2.300 offene Jobs in 780 Unternehmen. Am Bildungssektor sorgen 20 verschiedene IT-Studienrichtungen für bestmögliche Qualifizierung.