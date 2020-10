Digitales Fundament für eine neue Ära

Die Corona-Krise und die damit verbundenen Herausforderungen für alle Bereiche des Lebens stellen die IT-Branche und ihre digitalen Innovationen in den Mittelpunkt der globalen Aufmerksamkeit. VMware hat auf der VMworld 2020 zahlreiche Lösungen vorgestellt, die Unternehmen und Organisationen fit für eine unberechenbare Welt machen sollen. [...]

VMware-CEO Pat Gelsinger lies bei der VMworld 2020, die virtuell über die Bühne ging, mit einigen Statements aufhorchen. So prophezeite er etwa, dass 5G künftig WiFi weltweit ersetzen werde. Zur Krise meinte er: „Understatement des Jahres: Das Jahr 2020 ist außergewöhnlich und herausfordernd.“ In allen Bereichen des Lebens finde gerade ein Umdenken statt. Und im Zentrum dieser Transformation stehen die digitalen Innovationen. Es gehe um die „digitale Grundlage für eine unberechenbare Welt“.

Laut Gelsinger waren für dieses Event, das normalerweise in Barcelona stattfindet, 150.000 Personen registriert. Diese hörten etwa, dass VMware gemeinsam mit NVIDIA GPU-Services für VMware Cloud on AWS bereitstellt, um moderne Unternehmensanwendungen wie KI, Machine Learning und Datenanalyse-Workflows stärker zu unterstützen. Diese Services sollen es Kunden ermöglichen, VMware vSphere-basierte Anwendungen und Container nahtlos und unverändert in die Cloud zu migrieren, wo sie modernisiert werden können, um die Vorteile von Hochleistungs-Computing, Machine Learning, Datenanalyse und Video-Processing-Anwendungen zu nutzen. „Von der betrieblichen bis hin zur künstlichen Intelligenz verlassen sich Unternehmen auf GPU-beschleunigtes Computing, um schnelle und genaue Vorhersagen treffen zu können, die sich direkt auf ihr Ergebnis auswirken“, sagt Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. „Zusammen mit VMware entwickeln wir die fortschrittlichste GPU-Infrastruktur, um Innovationen im gesamten Unternehmen zu fördern.“

Project Monterey

VMware stellte zudem das Project Monterey vor. Dabei handelt es sich um eine Technologievorschau, die sich auf die Weiterentwicklung der Architektur für Rechenzentren, Clouds und Edge konzentriert, um den sich ändernden Anforderungen künftiger Anwendungen wie KI, Machine Learning und 5G-Anwendungen gerecht zu werden. Dafür wird VMware mit Partnern aus seinem Ökosystem wie Intel, NVIDIA und Pensando Systems sowie Systemunternehmen wie Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise und Lenovo zusammenarbeiten.

„Unternehmen führen immer ausgereiftere Anwendungen ein, von cloud-native über Machine Learning bis hin zu verteilten, datenintensiven Streaming-Apps“, so Rajiv Ramaswami, Chief Operating Officer Products and Cloud Services bei VMware. „Project Monterey soll Unternehmen bei der Bewältigung der sich ändernden Anforderungen künftiger Anwendungen unterstützen. Indem wir die Architektur des Rechenzentrums, der Cloud und des Edge neu überdenken, bieten wir unseren Kunden die Freiheit, ihre Anwendungen in der für sie besten Umgebung zu betreiben.“ Informationen über die Verfügbarkeit wurden allerdings nicht bekannt gegeben.

Weiterentwicklung von VCN

VMware stellte auf der VMworld 2020 zudem neue Innovationen für Virtual Cloud Network (VCN) vor, die es Kunden ermöglichen sollen, moderne Netzwerke zu schaffen und ihre aktuellen sowie zukünftigen Geschäftsinitiativen optimal voranzutreiben. Mit den Fortschritten im gesamten VMware-Netzwerk- und Sicherheitsportfolio können Kunden den schnellen Wechsel zu Remote-Arbeit effektiver verwalten, traditionelle und moderne Anwendungen schneller und sicherer bereitstellen sowie die Kosten und die Komplexität der Konnektivität und des Schutzes des dezentralen Unternehmens reduzieren, so die Informationen des Anbieters.

„Kunden sagen uns, dass sie den gleichen Grad an Automatisierung wünschen, den sie in der Public Cloud in ihrer gesamten Umgebung haben“, erläutert Rajiv Ramaswami. „Aber während sie einige Teile ihres Netzwerks automatisieren können, benötigen andere Bereiche wie Firewalls und Load Balancer immer noch manuelle Tickets für die Bereitstellung. Aus diesem Grund ist Teilautomatisierung ein Oxymoron: Es ist eine nur zur Hälfte gebaute Brücke, die nichts dazu beiträgt, Kunden dorthin zu bringen, wo sie sein wollen.Das Virtual Cloud Network von VMware bietet die Automatisierung und Wirtschaftlichkeit der Public Cloud über alle Bereiche des Netzwerks und über das gesamte dezentrale Unternehmen hinweg und das zu einer Zeit, in der Agilität und Kosten mehr denn je von entscheidender Bedeutung sind.“

Arbeitsplatz der Zukunft

Auf der VMworld 2020 präsentierte VMware außerdem Arbeitsplatzlösungen, die laut Anbieter hervorragende Nutzererfahrungen für Mitarbeiter, ein durchgängiges Zero-Trust-Sicherheitskonzept und vereinfachtes Management bieten. Die „Future Ready-Workforce“-Lösungen kombinieren Secure Access Service Edge (SASE)-, Digital-Workspace- und Endpoint-Security-Funktionalitäten. IT-Abteilungen werden dabei unterstützt, den sichereren Zugriff auf jede Anwendung in jeder Cloud und von jedem Gerät aus zu verwalten und zu optimieren. Ein unkompliziertes, leistungsstarkes und sicheres Anwendererlebnis für mobil arbeitende Mitarbeiter wird geboten, so VMware.

„Unternehmen navigieren durch eine der bedeutendsten Umbrüche unserer Generation. Diese Herausforderungen werden eine Verlagerung hin zu Cloud-zentrierten Strategien wie SASE beschleunigen, die der Anforderung Mitarbeitern zu ermöglichen von überall zu arbeiten, gerecht werden“, so Ramaswami. „Die Future Ready Workforce-Lösungen von VMware helfen Unternehmen dabei, ihren Mitarbeitern zu erlauben, von jedem beliebigen Ort aus mit intrinsischer Sicherheit, positiven Anwendererlebnissen und geringerer betrieblicher Komplexität zu arbeiten.“

VMware gab zudem Updates des Tanzu-Supports für VMware Cloud on AWS, Azure VMware Solution und Oracle Cloud VMware Solution bekannt und verkündete eine neue Partnerschaft mit GitLab. Bei Tanzu handelt es sich um ein Portfolio von Produkten und Dienstleistungen zur Modernisierung von Anwendungen und Infrastruktur mit einem gemeinsamen Ziel: die kontinuierliche Bereitstellung von besserer Software für die Produktion. Im Verlauf des letzten Jahres hat VMware das Tanzu-Portfolio erweitert, sein Partner-Ökosystem ausgebaut und neue Kunden hinzugewonnen.