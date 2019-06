Digitales Knowhow fÜr Führungskräfte

Die TU Wien hat imit dem Executive Course "Digital Transformation ManagerIn" ein Weiterbildungsformat ins Leben gerufen, das Führungskräfte dabei unterstützen soll, relevante Trends zu erkennen und das volle digitale Potenzial ihres Unternehmens zu entfalten. [...]

Mit dem neuen Kurs zur digitalen Transformation hat die TU Wien in Kooperation mit der procon Unternehmensberatung GmbH ein berufsbegleitendes Format für Manager geschaffen, das den Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen Überblick zu technischen und rechtlichen Problemfeldern geben und Ihnen konkrete Lösungsansätze anhand aktueller Fallbeispiele aufzeigen soll. „Aus der engen Zusammenarbeit der TU Wien mit der österreichischen Wirtschaft wissen wir, dass viele Industrieunternehmen derzeit nicht ausreichend auf die Digitalisierung vorbereitet sind“, sagt Kurt Matyas, Vizerektor für Lehre der TU Wien, gegenüber der COMPUTERWELT. „Dies hat ganz unterschiedliche Gründe: Zum einen haben sie auf Grund der guten Auftragslage keinen akuten Bedarf, eine Digitalisierungsstrategie zur Förderung von Produktinnovationen zu erarbeiten. Zum anderen fehlt es neben Fachkräften mit dem nötigen Knowhow vor allem am Vertrauen vieler Unternehmer, durch digitale Innovationen nachhaltig Wertschöpfung zu betreiben. Neben der Vermittlung von technischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Aspekten legen wir in unserem Kurs deshalb großen Wert darauf, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ein positives, digitales Mindset zu vermitteln, mit dem sie die Transformation an ihrem Unternehmen über alle Hierarchieebenen und entgegen allen Widerständen umsetzen können.“

Transformation auf allen Ebenen

Auch Karl Wagner, Geschäftsführer der procon GmbH, ist sich sicher, dass „die Digitalisierung aus unternehmerischer Sicht eine riesige Chance zur Veränderung bietet, um neue rentable Marktnischen zu erschließen. Viele Unternehmen schrecken jedoch vor einschneidenden Veränderungen zurück oder wissen nicht, wie sie ihre digitale Kompetenz finden sollen.“ Deshalb vermitteln die Experten der TU Wien und die Berater der procon GmbH den Teilnehmern in den Modulen „Business Model Innovation“, „Prozess–Digitalisierung“ und „Organisationale Transformation“ die Fähigkeit, innovative Geschäftsmodelle für ihr Unternehmen zu entwickeln. In einem Format, das sich ideal mit dem Beruf vereinbaren lassen soll, diskutieren die Teilnehmer, wie Digitalisierungsprojekte umgesetzt und digitale Herausforderungen agil, kreativ und kooperativ bewältigt werden können. Und in Hinblick auf die Karrierechancen der Absolventen resümiert Kurt Matyas: „Um Geschäftsprozesse durchgängig zu digitalisieren und neue Projekte im Bereich Machine Learning, Big Data und künstliche Intelligenz umzusetzen, werden Firmen in Zukunft verstärkt Mitarbeiter suchen, die über das entscheidende Anwendungs-Knowhow verfügen.“