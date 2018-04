Editorial: IT braucht mehr Ausbildung

Der beste Weg, um proaktiv gegen den Fachkräftemangel vorzugehen, ist schlicht und einfach, mehr Fachkräfte auszubilden. [...]

Lange Zeit mussten die Unternehmen selbst diese Aufgabe übernehmen, weil sich das Angebot von Universitäten und Fachhochschulen im IT-Bereich in einem sehr überschaubaren Rahmen gehalten hat.

Das liegt sicherlich auch daran, dass gerade die IT-Branche derartig schnellebig ist, dass ein Thema das heute brandaktuell ist, morgen schon Schnee von gestern sein kann. Das erschwert natürlich auch die Planung und Konzeption etwaiger Ausbildungen, die ja in der Regel mehrere Jahre dauern.

In den letzten zwei bis drei Jahren hat sich das Bild allerdings stark verändert. Vor allem Fachhochschulen und Privatuniversitäten haben den steigenden Bedarf nach IT-Ausbildungen erkannt und einstige Trendthemen wie Cloud oder Big Data sind längst gelebte Realität geworden.

Das jüngste Beispiel ist der Masterstudiengang »Management in Information and Business Technologies« des Wifi Dornbirn, der berufsbegleitend in vier Semestern theoretische und praktische Kenntnisse und Fähigkeiten in der IT-Bereichs- und Mitarbeiterführung vermittelt. Detail am Rande: Es ist gut und wichtig, dass sich solche neuen Angebote nicht nur auf den Ballungsraum Wien beschränken.