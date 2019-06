Embedded Programmierung für Einsteiger

Mit einer neuen Middleware will sich HAINZL auch als Softwareanbieter mit eigenem Support und Service positionieren. [...]

Das Familienunternehmen HAINZL Industriesysteme mit Sitz in Linz bietet ein Angebot an Hardwareprodukten für den elektronischen OEM-Anwendungsbereich. Nun bietet das Unternehmen auch eine an die Hardware angepasste Softwareplattform an, die kostenoptimiert eine einfache Programmierung basierend auf Linux ermöglichen soll. Kundenspezifische Softwareabläufe und Visualisierungen sollen so rasch für den OEM-Anwender umzusetzen sein.

Mit der Lösung soll eine Programmierung kundenspezifischer Softwareabläufe und Visualisierungen für den OEM-Anwender möglich werden. Die Lösung bietet Funktionen wie Benutzersteuerung, Menüführung, Datenbanken, Webserver oder Mehrsprachigkeit. Mittels automatischer Skalierung der Softwareplattform wird den Anwendern dabei die responsive Displaydarstellung auf den unterschiedlichen Endgeräten ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Fernwartbarkeit in verteilten Systemen durch eine eigene serverbasierende Plattform. Darüber hinaus gibt es ein Kommunikationskonzept, das die einfache Plug-and-Play Installation des Fernzugriffs an der Anlage ermöglicht.