ETC: Lernen als Dienstleistung

Das Enterprise Trainig Center setzt auf neue Lernmodelle, um Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung zu unterstützen. In Attnag-Puchheim betreibt das Unternehmen mit dem Seminarzentrum West ein umfassendes Trainingszentrum. [...]

Österreich ist was die Digital Readiness betrifft in der DACH-Region inzwischen Schlusslicht. „Traditionellerweise sind Deutschland, Österreich und die Schweiz ja etwa gleich konservativ. Das war auch bis Anfang des letzten Jahres bei der Digitalisierung so. Mittlerweile sind uns Deutschland und die Schweiz aber davongaloppiert und wenn wir da nicht gegensteuern, dann wird uns das bald auf den Kopf fallen“, sagt Michael Swoboda, Chef des heimischen IT-Trainingsanbieters ETC.

Auch die neue Welt des Lernens geht immer mehr weg von nur Klassenzimmertraining hin zu hybriden Lernformaten. „Lernen 2020 ist nicht mehr lernen 2000“, so Swoboda. Die ständige Weiterqualifizierung der Mitarbeiter wird immer wichtiger und gerade auch im IT Bereich essenziell, weil sich in gewissen Themenbereichen sehr viel, sehr schnell ändert. „Die heimischen Unternehmen wissen, dass sie etwas tun müssen. Viele Führungskräfte haben sich aber mit dem Thema Digitalisierung bisher noch nicht ausreichend befasst“, erklärt Swoboda, und: „Der Bedarf an Trainings ist merkbar gestiegen und ist im Technologiebereich sehr hoch. Es fehlt dezidiert an zeitgemäß ausgebildeten Fachkräften für Cloud-Technologien. Dieses Knowhow ist im Markt noch immer viel zu wenig vorhanden. Es ist heute klar, dass die Produktivität des Mitarbeiters massiv gesteigert werden kann, wenn er weiß, wie er seine Tools anwenden kann.“

ETC hat sich auf die neuen Gegebenheiten eingestellt und hat Hybrid-Programme ins Portfolio aufgenommen und bietet Online Trainings kombiniert mit Praxisübungen und Wissensaustausch im Klassenzimmer an. „Man hat also nicht mehr nur die klassischen Seminare, sondern man lernt zum Beispiel über Videos ein spezielles Knowhow und im Seminar gibt es dann Praxisübungen, Wissensaustausch mit den anderen und Problemstellungen. Das verstehen wir unter Hybridlernen.“

Neue Lernkonzepte

Ebenfalls immer wichtiger wird Individualität sprich die Lernprogramme müssen sich an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. „Wir sehen das als ,Learning as a Service‘ und erarbeiten mit dem Kunden gemeinsam nach seinen Anforderungen spezifischen Lerncontent in unterschiedlichen Formaten“, so Swoboda und: „ETC hat dazu zum Beispiel ein eigenes TV-Studio für die Produktion von Video-Based-Trainings eingerichtet. Hier gilt es innovativ zu sein – auch im Sinne ,Was braucht der Kunde wirklich?‘ Wir sehen die Antwort in der gemeinsamem Content-Entwicklung mit dem Kunden“.

ETC hat mit LAURA neue Lernkonzepte entwickelt, die auf die individuellen Wünsche der Kunden eingehen. LAURA soll als LaaS (Learning as a Service)-Modell Kunden maßgeschneiderte Services bieten. „LAURA wird die Kunden im Lernprozess begleiten, hilfreich zur Seite stehen und damit für alle Mitarbeiter die Art und Weise des Wissensaufbaus verbessern“, so Swoboda. Dabei ist das Modell so flexibel, dass die unterschiedlichen Wege des Wissensaufbaus miteinander kombiniert werden können. Die Kunden nehmen das neue Konzept laut dem Experten „sehr gut“ an. So wurde für eine oberösterreischische Unternehmensgruppe den rund 2.200 Mitarbeitern mittels LAURA der Wissensaufbau und die Awareness zum neuen Corporate Design mit unterschiedlichen Trainingskomponenten in Österreich und weltweit vermittelt. Dabei kamen Videos und Marketingteaser sowie Webinare in Deutsch und Englisch zum Einsatz.

An manchen Standorten in Europa fand ein Keyusertraining vor Ort statt. Weitere Projekte sind bei einer großen schweizerischen Versicherungsgesellschaft mit 13.000 Mitarbeitern in der Umsetzung, wo Video Based Training mit 16 verschiedenen Videos auf Englisch zum Einsatz kommen werden und bei Mondi, wo Video Based Training in 19 verschiedenen Sprachen zu HR-Prozessen entwickelt wurden. ETC vermittelt bereits seit 1999 spezifisches Wissen und betreibt mehre Standorte in Österreich darunter auch das ETC Seminarzentrum West in Attnang-Puchheim.