FH Technikum Wien und FH Kärnten Hand in Hand

Der neue Bachelor-Studiengang »Informationstechnologien« wird ein Jahr in Wien und zwei Jahre in Kärnten absolviert. [...]

Die FH Technikum Wien und die FH Kärnten starten im Herbst 2020 ein gemeinsames Informatik-Bachelorstudium. Dabei findet das erste Studienjahr in Wien statt, die beiden weiteren Jahre bis zum Studienabschluss werden inklusive Berufspraktikum in Kärnten absolviert. Adressiert werden sowohl Kärntner Studierende, die gerne ein Jahr in Wien verbringen wollen, als auch Interessierte aus dem Großraum Wien, die von den Jobchancen in Kärnten profitieren wollen. Insbesondere die wachsende Industriesparte in Kärnten sucht intensiv Fachkräfte. Durch den beständigen Kontakt zu Unternehmen kann die FH Kärnten eine praxisnahe Ausbildung garantieren.

Hintergrund der aktuellen Zusammenarbeit der Hochschulen ist, dass im Jahr 2019 rund 1.500 qualifizierte Bewerber von der FH Technikum Wien aufgrund fehlender Studienplätze abgewiesen werden mussten, während es in Kärnten verfügbare Studienplätze gibt. Mit dem Joint Degree Program wollen die beiden Fachhochschulen einerseits dem angehenden Informatik-Nachwuchs ermöglichen, ihrem Berufswunsch nachzugehen, andererseits soll dem Fachkräftemangel der Kärntner Industrie entgegengewirkt werden.