Gamification für’s Homeschooling

Yoovis Education entwickelt am A1 Start Up Campus für Schüler. Die kostenlose YooQuiz App als neue digitale Lernhilfe in der Coronavirus-Krise inklusive Test am Ende sind Lehrplan-basiert und machen das Lernen einfacher und interessanter. [...]

Die oberösterreichische Yoovis Education GmbH ist das jüngste Mitglied am A1 Start Up Campus. Das Edu-Tech Startup setzt mit seiner Lehrplan-basierten App YooQuiz (www.yooquiz.com) auf spielerisches Lernen – ob alleine, mit Freunden, in einer Community oder in der Familie. Die YooQuiz App unterstützt Schüler von der Volksschule bis zur Matura beim effizienten und spielerischen Lernen und Wiederholen des Unterrichtsstoffes und kann auch von Lehrern für den Unterricht verwendet werden. Yoovis Education arbeitet auf Hochtouren, um ab Herbst sein gesamtes Lernökosystem anzubieten, das die Zusammenarbeit zwischen Schülern, Eltern und Lehrern erleichtert.

»Die Corona-Krise treibt die Digitalisierung der Schule voran und Startups liefern hier einen ganz wesentlichen Beitrag. Gerade jetzt brauchen wir die Unterstützung von digitalen Lernhilfen, die es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, zu Hause selbständig weiter zu lernen. Mit Yoovis Education bauen wir den Edu-Tech Bereich am A1 Start Up Campus weiter aus«, erklärt Mario Mayerthaler, Head of Innovation und A1 Start Up Campus die neue Partnerschaft.

YooQuiz: Wissens-Liga für unterrichtsrelevante Inhalte

Beim YooQuiz kann jeder Lehrplan-basierte Fragen im Trainings-, Single-Player-, Duell- oder Gruppen-Modus spielen und eigene Gruppen erstellen, in denen er sich mit Freunden und Familie »matcht«. Es ist auch möglich, ganze Klassen oder Schulen als Gruppen anzulegen, wodurch schulinterne und schulübergreifende Turniere möglich sind. Bei den Turnieren stehen unterrichts- und prüfungsrelevante Inhalte im Mittelpunkt. Damit wird nicht nur das spielerische Lernen gefördert und die Lernmotivation erhöht, sondern auch der Wettbewerbs- sowie Teamgeist gesteigert. YooQuiz ist kostenlos und daher das ideale Lernspiel für die Schule, zu Hause und unterwegs. Ab Herbst ist auch das Erstellen eigener Quizze sowie von Teams möglich.

»Als ich vor rund vier Jahren eine digitale Lernunterstützung für meine Kinder suchte, fand ich nichts, das wirklich gut war – weder inhaltlich noch von der Bedienbarkeit her. So habe ich begonnen mich intensiver damit zu beschäftigen und entwickle seit 2017 ein digitales Trainings- und Lernökosystem«, erzählt Christian Stundner aus Gmunden, Gründer und Ideengeber von Yoovis Education.

Unterstützt wird er dabei von Werbeagentur-Chef und Yoovis-Education-CMO Dominik Raberger, der aus dem oberösterreichischen Almtal stammt und die Usability und Vermarktungsstrategie des Startups im Fokus hat. Das Gründerteam wird vom Kärntner Startup-Experten Mario Orasche komplettiert, der für Finanzierung und Strategie verantwortlich zeichnet.

Eigentlich hatte das Team von Yoovis Education den Launch für das Wintersemester 2020/2021 geplant. Da digitales Lernen aufgrund von Corona und Homeschooling jedoch gefragter denn je ist, startet Yoovis Education aber bereits jetzt mit seiner YooQuiz App. Parallel dazu wird Feature um Feature weiterentwickelt: Ab Herbst 2020 wird neben der App auch die Yoovis Lernplattform, ein offenes Lernökosystem für Lehrer, Schüler und Eltern, mit weiterführenden Inhalten und Lerneinheiten in Form von Videos, Lernkarteien, Audio Books etc. zur Verfügung stehen. Lehrer können dabei einfach und kostenlos Klassen anlegen, Inhalte oder ganze Lerneinheiten erstellen und diese vor allem auch digital mit Kollegen teilen. Damit möchte Yoovis auch die Erstellung digitaler Inhalte sowie Zusammenarbeit zwischen Lehrern fördern. Interessierte können sich gerne unter content@yoovis.com melden.