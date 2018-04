Google Analytics Konferenz 2018

Die Google Analytics Konferenz ist die größte Veranstaltung in der DACH-Region, die sich ausschließlich diesem Thema widmet. Das dreitägige Event mit starkem Praxisbezug findet vom 18. bis 20. April im Schloß Schönbrunn in Wien statt. [...]

Die Google Analytics Konferenz findet im Jahr 2018 bereits zum siebenten Mal statt. Sie behandelt alle relevanten Themen rund um die Google Analytics Suite. Das Spektrum reicht von Kampagnentracking über Customer Journey Optimierung, Personalisierung & Testing, TV- & Wetter-Tracking bis Google Analytics für SEOs. Das länderübergreifende Event richtet sich an Marketer, Online-Marketing-Experten, Analysten und Web-Developer in Unternehmen und Agenturen.

Das Event startet diesmal mit einem modifizierten Konzept: Interaktive und längere Sessions statt klassischer Konferenz-Talks und Kurzvorträge sollen den Besuchern auch die praktische Seite der Themen näherbringen – ein Konzept, das man bereits im letzten Jahr begonnen hat: „Wir haben bereits im letzten Jahr gelernt, dass längere Sessions, in denen man sich intensiver mit einem Thema beschäftigt, beim Publikum auf sehr positive Rückmeldungen stoßen. Mit den typischen 20-Minuten-Slots hat man zwar viele Themen untergebracht, aber keines tief genug. Durch die drei parallelen Tracks am Haupttag bieten wir zwar eine große Fülle an Themen, jedes jedoch eine Stunde lang, in der man über ein Thema umfassend informiert wird und die genug Zeit für Q&As gibt“, sagt der Veranstalter und e-dialog-Geschäftsführer Siegfried Stepke im Gespräch mit der COMPUTERWELT.

Der erste Tag der Veranstaltung im Schloss Schönbrunn ist den Trainings für jene Teilnehmer gewidmet, die bislang nur wenig oder gar nicht mit bestimmten Themen vertraut sind oder ihr Wissen auffrischen wollen. Neben Google Analytics, Google Tag Manager oder Programmatic Marketing findet sich hier heuer neu das Thema „Conversion Optimierung mit Google Optimize“.

In diesem Training erfahren die Konferenzteilnehmer, wie sie ihre Besucher zielgerichtet zur Conversion führen und so die Erfolgsrate der Website steigern können. Sie lernen, wie sie Ideen für Tests und Personalisierungen entwickeln und in Google Optimize umsetzen.

Am zweiten Tag finden die Workshops statt, darunter Vorträge wie „What Your Google Analytics Data Isn‘t Telling You!“, „Rock your Data – Aktiviere Deine Daten!“ und „Google Tag Manager Hacks, die du kennen solltest.“ Ein Höhepunkt ist die Präsentation von Jorge Ramos, Team Lead Digital bei Zalando. Er spricht darüber, wie es in großen Organisationen wie Zalando zu massiven Engpässen bei wichtigen Prozessen im gesamten Unternehmen kommen kann, wenn analytische Erkenntnisse fehlen. In seiner Session erläutert er, wie Zalando dieses Problem gelöst hat, indem es seine Analytics-Struktur neu organisiert und die Nutzung des Google Analytics-Stacks forciert hat. „Ramos wird unter anderem erzählen, wie die richtigen Leute Zugang zu den richtigen Informationen bekommen und wie man das kulturell und von den Prozessen her unterstützen kann, um die PS auf die Straße zu bekommen“, so Stepke.

Zertifizierungs-Bootcamp

Am dritten Tag findet bereits zum zweiten Mal das Google Analytics Zertifizierungs-Bootcamp statt, „das im letzten Jahr sehr gut angekommen ist“, sagt der Veranstalter, der auch die Veranstaltung „Google Analytics für Programmatic Manager“ hervorhebt. „Ein weiteres Highlight, auf das ich besonders stolz bin, ist das Seminar von Lukman Ramsey von Google US, der gemeinsam mit uns ein Pilotprojekt bei einem großen österreichischen Kunden umgesetzt hat. Der reale Case zeigt u.a. Schritt für Schritt, wie man Machine Learning mit Google Analytics modelliert und trainiert.“

Siegfried Stepke weiter: „Was die Speaker betrifft, haben wir einige Experten von Google, die teilweise die Produkte auch verantworten oder die Implementierung bei großen Kunden begleiten. Dazu kommen Analytics-zertifizierte Partner, die ihre Erfahrung aus der Praxis wiedergeben. Andere Partner kommen aus den Bereichen weiterführender Technologien, die Analytics ergänzen – sei es etwa BI oder Consent Management im Rahmen der DSGVO.“

Stepke zeigt sich mit dem Anmeldestand zur siebenten Google Analytics Konferenz zufrieden. „Spannend ist, dass wir mehr Anmeldungen aus Deutschland als aus Österreich haben. Dass viele extra aus Deutschland anreisen, spricht einerseits für das Programm, andererseits dafür, dass dort das Bewusstsein für diese Themen weiter entwickelt ist.“

Nachholfbedarf bei datengetriebenem Marketing

Siegfried Stepke gilt als Spezialist für Programmatic Marketing, das als Oberbegriff für Maßnahmen gilt, bei dem man Daten nutzt, um zu entscheiden, wer mit welcher Botschaft auf welchem Kanal adressiert werden soll. „Das Thema ist aus meiner persönlichen Sicht bereits angekommen. Ich habe jedoch nicht den Eindruck, dass damit automatisch eine Verhaltensänderung verbunden ist.“ Und weiter: „Aus meiner Sicht wird noch zu wenig auf die Themen Data Ownership und Data Governance geachtet. In der Regel lagert man das einfach an eine Mediaagentur aus und hofft, dass die Aspekte dort geregelt werden. Am erfolgreichsten werden die sein, die nicht nur über ihre Daten Bescheid wissen, sondern sie auch besitzen und intelligent damit arbeiten.“

Veranstaltungen wie die Google Analytics Konferenz oder ProgrammatiCon, die ebenfalls von e-dialog unter der Leitung von Stepke veranstaltet wird, sollen helfen, das Thema voranzutreiben.