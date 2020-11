HR: Corona beflügelt Digitalisierung

Jakob Kiblböck arbeitet seit fünf Jahren bei SAP. Anfang 2020 hat er die Leitung von SAP SuccessFactors für die Region Central Eastern Europa (CEE) übernommen, die insgesamt 17 Länder umfasst. Der Stellenwert von HR hat durch die Corona-Krise massiv zugenommen und die Gestaltung der »Employee Experience« ist essentiell wichtig, meint er im Gespräch mit der COMPUTERWELT. [...]

Wenn Sie sich die Human Resources (HR) Abteilungen so ansehen, was hat sich da in den letzten Monaten ver

ändert?

Die Rolle von HR ist wichtiger denn je geworden. So enge Interaktion und Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung wie in den vergangenen Monaten gab es wahrscheinlich noch nie. Im ersten Schritt ging es darum, sicherzustellen, dass es allen Mitarbeitern gut geht und die Transition ins Home Office gut zu schaffen. In Bezug auf Digitalisierungsprojekte hat es uns überrascht, dass sehr viele HR-Projekte weitergeführt und vorangetrieben wurden. Vieles hat sich durch die Krise sogar beschleunigt: etwa die Themen HR Self-Services für Mitarbeiter und Manager, oder elektronische Signaturen, Stichwort »paperless HR«. Gewisse Projekte wurden so deutlich schneller umgesetzt, als das ansonsten geplant gewesen wäre. Nach dem Sommer war dann nochmals ein neuer Schwung für HR-Transformationsprojekte zu spüren.

Was waren denn da die wichtigsten Themen oder vor welchen Herausforderungen stehen die Personalabteilungen?

Ich denke, es war sicher zunächst einmal das Bemühen, sich bestmöglich auf die aktuelle Krisensituation einzustellen. Wir haben dann drei spezielle Trends oder Hauptblöcke mitbekommen, in denen wir verstärkt Anfrage erhalten haben. Erstens wuchs das Bewusstsein, dass es einen stabilen und robusten Kern an HR-IT-Systemen als Grundlage für effektives Arbeiten in HR benötigt, um in der neuen Situation agieren zu können.

Beim zweiten großen Block dreht sich alles um Learning – alles rund um die Themen Up-Skilling, Re-Skilling der Belegschaft. Es geht auch darum, den Führungskräften Hilfestellungen an die Hand zu geben, zur Frage: »Wie führe ich virtuell erfolgreich?«

Das dritte Thema betrifft Umstrukturierungen und wie es gelingt, strukturelle organisatorische Änderungen in einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Art und Weise umzusetzen und auch systemtechnisch sauber abzubilden. In allen drei Bereichen bieten digitale Tools und Systeme viele Möglichkeiten, das sehr effizient und erfolgreich zu gestalten.

Wie sieht denn die Bereitschaft der Kunden im DACH-Raum aus, auf die Cloud-Lösung SuccessFactors umzusteigen?

Die ist sehr groß. Wir haben im DACH-Raum und in Österreich eine Vielzahl an Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, die ihre HR Transformation mit SAP SuccessFactors End-to-End durchführen, etwa die ERSTE Group. Viele Bestandskunden starten mit einigen HR Innovations-Modulen wie Recruiting, Onboarding, Learning oder Performance & Goals – andere setzen als ersten Schritt die Grundlage durch die Migration von HCM zu Employee Central als HR Core System und bauen darauf weiter auf. Wichtig ist es sicher, die lokalen Regulatorien zu respektieren und diese können wir sowohl mit HCM als auch mit SAP SuccessFactors abdecken. Einen ganz wichtigen Unterschied macht das Ökosystem: hier bietet SuccessFactors eine offene Plattform mit flexibler Erweiterung und Integrationsmöglichkeiten. Alle SuccessFactors-Kunden haben Zugriff auf über 250 Partner-Applikationen, etwa von agilen Startups, und innovative HR-Lösungen, die man anbinden und über das SAP App Center für sich zum Einsatz bringen kann.

Früher sprach man von Human Resources, heute von »Employee Experience«. Was bedeutet das für das Personalwesen?

Wir erleben im HR-Bereich eine starke Fokussierung hin zum Mitarbeiter, »dem Employee«, und auf das Gestalten des Erlebnisses, »der Experience«, die Mitarbeiter in ihrer Arbeit haben. Wir sprechen deshalb im HR-Kontext nicht mehr von Human Capital Management, HCM, sondern von Human Experience Management (HXM). Der Mitarbeiter darf nicht mehr als Kapital und Ressource betrachtet werden, sondern es geht darum, das Erlebnis, die Kultur, die Rahmenbedingungen für Mitarbeiter so zu gestalten, dass diese ihre beste Arbeit einbringen wollen – und zwar im Sinne der Unternehmensziele. Die Steigerung der Employee Experience ist übrigens nachweislich messbar.