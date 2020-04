In der neuen Welt angekommen

Der Technologieexperte NTT sieht momentan großes Potential, die digitale Transformation voranzutreiben. [...]

Die Welt um uns herum verändert sich im Moment so stark wie schon lange nicht mehr. Plötzlich betrifft Homeoffice nicht mehr nur einen geringen Anteil der Mitarbeiter, sondern ist für alle zum Daily Business geworden. Auch wenn sich die Arbeitssituation von vielen Unternehmen in den nächsten Monaten mit wieder schrittweise in die Büros verlagern wird, bleibt mobiles, flexibles und sicheres Arbeiten und die Kommunikation und Zusammenarbeit über Konferenz- und Video-Tools sicherlich Teil unseres Alltags.

NTT sieht die Aufgabe ganz klar darin, Unternehmen dabei zu unterstützen, die notwendigen Lösungen als Standard zu etablieren: „In den letzten Wochen hat sich deutlich gezeigt, dass diese herausfordernde Situation auch zu einem sehr starken Treiber der digitalen Transformation geworden ist. Viele Unternehmen waren großem Druck ausgesetzt, den digitalen Arbeitsplatz für Mitarbeiter zu Hause in kürzester Zeit umzusetzen. Das Tempo der vergangenen Wochen war enorm. Einige Unternehmen wurden auch sehr hart mit den Versäumnissen vergangener Jahre konfrontiert“, meint Nora Lawender, CEO von NTT Österreich. „Nach den ersten Wochen finden die Unternehmen jetzt auch sukzessive wieder die nötige Zeit, sich nicht nur mit der Infrastruktur des digitalen Arbeitsplatzes, sondern auch mit den notwendigen Prozessen und Systemen dahinter zu befassen. Genau hier können wir ansetzen und auch unterstützen.“

Mit der Verlagerung ins Homeoffice stellen sich für viele Unternehmen jedoch auch neue Fragen rund um das Thema Security und Datenschutz. Lawender dazu: „Auf Basis unserer monatlichen Threat Reports sehen wir deutlich, dass Cyber-Angriffe auf heimische Unternehmen zunehmen. Vor allem Pishing Mails mit Bezug zu COVID-19 treten im Moment verstärkt auf. Als Technologiedienstleister setzen wir hier alles daran, mit unserer Erfahrung und unserem Knowhow dagegenzuhalten und Unternehmen beim Kampf gegen Cyberkriminalität zu unterstützen. Hier gilt es vor allem die eigenen Mitarbeiter mit an Bord zu holen und die Awareness für den richtigen Umgang mit Unternehmensdaten zu schulen. NTT bietet eigene Schnell-Tests für Unternehmen, die zeigen, wie sicher die IT-Infrastruktur ist. Eine solche Überprüfung ist auch jederzeit remote durchführbar. Das sind alles Maßnahmen, die an sich nicht neu sind, aber in letzter Zeit verstärkt an Bedeutung gewonnen haben.“

NTT-Kunden profitieren hier auch von weltweit einheitlichen Standards und dem laufenden Austausch mit dem globalen NTT-Expertennetzwerk. „Aktuell gibt es zum Beispiel wöchentliche Calls mit unseren europäischen Kollegen. Dieser enorme Erfahrungsschatz kommt wiederum unseren Kunden zugute“, so Lawender. NTT ist weltweit damit beauftragt, die kritische Infrastruktur und die Gesundheitsversorgung mit professionellen und sicheren IT- Lösungen aufrechtzuerhalten. Unter anderem ist das Unternehmen vielerorts dafür verantwortlich, dass Feldlazarette an lokale Spitäler angebunden werden. Das breite und herstellerunabhängige NTT-Portfolio ermöglicht zudem maßgeschneiderte Lösungen.

Digitale Arbeitsumgebung als Chance

Der intelligente digitale Arbeitsplatz hat in den letzten Wochen auch in Österreich massiv dazu beigetragen, dass Unternehmen ihr Business in diesen turbulenten Zeiten weiterführen konnten. Dies hat der Technologiedienstleister auch am eigenen Leib gespürt. „Für uns hat das flexible Arbeiten, von zu Hause aus oder von unterwegs, schon immer zum Daily Business gehört. Doch 90 Prozent oder gar 100 Prozent der Mitarbeiter im Home Office zu haben und das von einem Tag zum anderen, ist für jedes Unternehmen eine fordernde Situation, in vielerlei Hinsicht“, so die Geschäftsführerin des IT-Dienstleisters.

Da sowohl in Österreich als auch konzernweit die notwendige Infrastruktur für flexibles Arbeiten schon gegeben war und Secure Mobile Working zum Business Modell gehört, war es hier möglich, sich schnell auf die neue Arbeitssituation einzustellen.

Smart Office und neues Management

Noch dieses Jahr übersiedelt das NTT-Headquarter in Wien mit 165 Mitarbeitern ins neue Smart Office. „In einigen Monaten werden wir für unsere Mitarbeiter eine neue und noch modernere Arbeitsumgebung mitten im zweiten Wiener Bezirk schaffen. Smart Working ist für uns schon lange Standard, im neuen Headquarter haben wir die besten Voraussetzungen diesen Ansatz weitervoranzutreiben“, freut sich Lawender. Das Technologieunternehmen möchte auch als gutes Beispiel vorangehen und anderen Unternehmen Ideen und Inspirationen liefern, wie eine intelligente, digitale Arbeitsumgebung nach NTT-Standards aussehen kann.

Nora Lawender, selbst über 18 Jahre im Unternehmen tätig, hat mit 1. April die Position der Geschäftsführung bei NTT Österreich übernommen. Ihr zur Seite steht ein erfahrenes Führungsteam mit drei weiteren Frauen: Nadja Huber leitet das Finance-Team, Mirela Linaric verantwortet den Bereich Support Services & Managed Services. Eva-Maria Huysza kehrt nach ihrer Karenz wieder zurück und übernimmt, zusätzlich zum HR-Bereich, die Unternehmenskommunikation. Roman Oberauer verantwortet den Bereich Go to Market & Technical Services. Die Sales und Marketing-Leitung wird in Kürze neu besetzt und wurde interimistisch von Dave Anderson übernommen.