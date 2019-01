Der Mangel an qualifizierten Fachkräften war auch in den letzten Jahren schon Thema. [...]

Mit fortschreitender Digitalisierung intensiviert sich dieses Problem noch und inzwischen häufen sich Beschwerden von Unternehmen, die Aufträge ablehnen müssen, weil sie einfach nicht die dafür notwendigen Mitarbeiter finden.

Mag sein, dass der Fachkräftemangel in manchen Bereichen nicht so gravierend ist wie in anderen. Trotzdem drängt sich im Nachhinein die Frage auf, ob man sich nicht schon vor zehn, fünfzehn Jahren hätte denken können, dass die Nachfrage nach IT-Fachleuten massiv steigen wird.

Für Unternehmen bedeutet das, dass sie selbst das Heft in die Hand nehmen und ihre Mitarbeiter weiterbilden müssen. Vor allem die Umschulung bereits bestehender Mitarbeiter birgt viel Potenzial. Es lohnt sich also, mal einen Blick auf die existierende Belegschaft zu werfen.

Darüber hinaus wird gerade in einem so schnelllebigen Bereich wie der IT kontinuierliches und in den Berufsalltag integriertes Lernen immer wichtiger. Neue Jobprofile entstehen und verändern sich in einer Geschwindigkeit, mit der herkömmliche Lernmethoden nicht mehr mithalten können.