Für den Ausblick auf die wichtigsten IT-Trends 2019 hat die COMPUTERWELT 30 Manager von IT-Anbietern befragt. [...]

Neben den zu erwartenden Themen wie KI, Analytics, IoT oder Security kam dabei ein Thema ungewöhnlich oft zur Sprache: der Fokus auf die sogenannte Customer Experience. Dieses Schlagwort geistert nun schon seit einiger Zeit in der IT-Branche herum, war aber bisher eher nur ein Lippenbekenntnis. So geballt wie in den Antworten der von der COMPUTERWELT befragten IT-Experten kam es aber in der Vergangenheit noch nicht vor.

Das ist ein Zeichen dafür, dass Digitalisierung kein Hype mehr ist, sondern inzwischen tatsächlich gelebt wird. Und in einer digitalen Welt gewinnt derjenige, der seinen Kunden die befriedigenste Customer Journey bietet. Mit anderen Worten: Die Analyse der Customer Journey wird künftig zur Grundvoraussetzung jedes Digitalisierungsprojektes.

Das ist gerade für die IT-Branche ein gewisser Paradigmenwechsel. Glückliche Endanwender waren ja bisher eher nicht der Hauptfokus der IT. Und für mich als IT-affiner Endkonsument, der sich schon Stunden seines Lebens von benutzerunfreundlicher Software quälen hat lassen, ist der Trend »Fokus auf die Customer Experience« Musik in meinen Ohren.