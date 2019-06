Der Linzer KI-Spezialist Mindbreeze gehört mittlerweile zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Enterprise Search, Cognitive Search und Insight Engines. Was alle Segmente gemein haben? Automatische Generierung von Wissen. [...]

Die Entwicklungen im Bereich angewandter künstlicher Intelligenz eröffnen Unternehmen vollkommen neue Möglichkeiten«, sagt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze, gegenüber der COMPUTERWELT. »Es zeichnet sich ab, dass in den kommenden Jahren viele uns heute gut vertraute Abläufe vollkommen anders gemacht werden. Business Process Transformation betrifft dabei so gut wie jeden Fachbereich.« Als Beispiel nennt er den Posteingang, bei dem es um viel mehr geht, als Dokumente einzuscannen. »Es genügt nicht, den Posteingang zu digitalisieren – es muss der gesamte nachfolgende Prozess überprüft und im Sinne der neuen Möglichkeiten geändert beziehungsweise umgesetzt werden. Nur so bieten diese Technologien einen echten und nachhaltigen Mehrwert für Unternehmen. Ich finde es faszinierend, unsere Kunden dabei zu begleiten.«

Profitiert vom Google-Rückzug

Die Linzer Firma Mindbreeze ist nicht erst vor kurzem auf den KI-Zug aufgesprungen, sondern hat die Technologie seit der Gründung im Jahr 2005 in seine Lösungen eingebaut. Durch den Einsatz von Machine Learning, Natural Language Processing und weiterer Methoden der künstlichen Intelligenz sieht sich Mindbreeze in der Lage, vorhandenes Unternehmenswissen zu nutzen, relevante Informationen zu extrahieren und Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fakten aufzuzeigen, um so ein umfassendes Gesamtbild vermitteln zu können.

Die langjährige, fokussierte Entwicklung hat Mindbreeze eine Top-Position in der vor kurzem veröffentlichten Studie »The Forrester Wave: Cognitive Search, Q2 2019« eingebracht. Neben Attivio, Coveo, Lucidworks, IBM und Sinequa findet sich das Linzer Vorzeigeunternehmen im Leader-Segment, das auf Basis von 24 Kriterien definiert ist. Forrester beschreibt seine Stärken und das Flagschiffprodukt In-Spire wie folgt: »Mindbreeze InSpire ist die einzige kognitive Suchlösung in dieser Evaluierung, die eine Appliance für lokale und SaaS für Cloud-Bereitstellungen bietet. Das Unternehmen ist deutlich gewachsen seit Google seine Search Appliance (GSA) eingestellt hat. Viele Kunden sind auf Mindbreeze InSpire umgestiegen, da der Appliance-Formfaktor genau das war, an das sie mit GSA gewöhnt waren. Als österreichisches Unternehmen ist Mindbreeze weiterhin stark auf dem europäischen Markt vertreten. In Nordamerika konnte Mindbreeze jedoch erfolgreich expandieren, indem enge Partnerschaften mit Dell zum Bau seiner Appliance und mehreren Systemintegratoren zur Implementierung und Unterstützung von Kunden geschlossen wurden. Zu den Mindbreeze-Kunden zählen Freddie Mac, Lufthansa, T-Systems und die US-amerikanische Food and Drug Administration.«

Actionable Insights

»Angesichts der enormen Datenmengen, die Unternehmen heute zur Verfügung stehen, ist das Verstehen der Bedeutung vorhandener Informationen von höchstem Stellenwert«, kommentiert Daniel Fallmann die Forrester-Studie. »Unter konsequenter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist Mindbreeze InSpire in der Lage, Geschäftsinformationen aus allen Datenquellen zu verknüpfen, um konkrete Antworten, sogenannte Actionable Insights, zu liefern. Die Positionierung als Leader ist ein Beweis für das Engagement des Teams und unsere Mission, kontinuierlich neue Innovationen zu schaffen.«

Mit der in der Studie erwähnten Technologie des Cognitive Search ist man nicht nur in der Lage, Informationen in strukturierten und unstrukturierten Unternehmensdatenbeständen zu suchen. Als sogenannte Content-Analytics-Plattform ermöglicht sie ganz neue Anwendungsszenarien für den Nutzer.

Ein typischer Use Case ist im Bereich Customer Experience. Mit KI-basierten Lösungen haben etwa die Mitarbeiter von Call Centern oder Supportdesks all jene Informationen an der Hand, die für die konkrete und unmittelbare Beantwortung von Kundenanfragen notwendig sind, ohne selbst Experte sein zu müssen. Auch bei Self-Service-Systemen, die den Kunden 24/7 zur Verfügung stehen, gewinnen entsprechende Lösungen rasch an Bedeutung. Durch die automatisierte Generierung von Wissen und der Fähigkeit, in natürlicher Sprache zu interagieren, kann die Customer Experience auch während der Nachtzeiten sowie an Sonn- und Feiertagen auf einem hohen Level gehalten werden.

Ein weiterer Anwendungsbereich ist Medizin. Mindbreeze hat im letzten Jahr das Medical Cockpit vorgestellt, eine intelligente Lösung zur semantischen Analyse und zum vernetzten Durchsuchen medizinischer Daten. Mit dem Medical Cockpit können Informationen aus jeglichen strukturierten und unstrukturierten medizinischen Dokumenten – wie Arztbriefen, Befunden, Labor- oder OP-Berichten – für das medizinische Personal entsprechend gefiltert und aufbereitet werden. »Den Mitarbeitern wird dadurch rasch, fachspezifisch und basierend auf individuellen Zugriffsrechten ein Überblick zum aktuellen Patienten ermöglicht und durch die Extraktion von Diagnosen, Symptomen und Medikamenten aus den vielen verschiedenen Dokumenten enorm viel Zeit erspart«, sagt der Mediziner Adolf Sonnleitner, der bei Mindbreeze für den Bereich Healthcare verantwortlich zeichnet.

Wie in der Forrester-Studie erwähnt, ist Mindbreeze auch auf internationalem Parkett gut unterwegs. Vor kurzem gingen die Linzer eine Partnerschaft mit BGH Tech Partner ein, um den Vertrieb der Mindbreeze Appliance am lateinamerikanischen Markt voranzutreiben. Das Untenehmen mit Niederlassungen in Kolumbien, Peru, Uruguay und Guatemala betreut mehr als 300 Kunden in der Region. »BGH Tech Partner passt perfekt zu unserer Philosophie – dem Kunden innerhalb kürzester Zeit die richtige Lösung bereitzustellen«, sagt Fallmann.