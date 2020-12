»Kommunikaton gehört in die Cloud«

Die aktuelle Krisensituation bringt Unternehmen aller Größen und Branchen in die Situation, Arbeitsprozesse und Businesskommunikation zu überdenken. Laut Gernot Hofstetter, Managing Director von NFON, bieten Lösungen aus der Cloud die richtige Alternaitve. Im Interview spricht er zudem über neue Produkte und die Initiative Digital Team Österreich der Bundesregierung. [...]

Wie hat sich die Corona-Krise auf die Unternehmenskommunikation ausgewirkt?Konnten Sie Veränderungen im Markt in Bezug auf die benutzten Produkte feststellen?

Corona hat die Ansprüche an Wohnen und Arbeiten grundlegend geändert. War früher Homeoffice eher die Ausnahme, ist es nun ein Trend, der sich nach der Pandemie mehr und mehr etablieren wird. Gesetzliche Regelungen werden dafür nun in Österreich gefunden, um die Rahmenbedingungen abzustecken – für einen nicht mehr improvisierten Modus, der einen neuen Normalzustand darstellt. So erhalten durch die neuen Arbeitsmodelle auch Cloud-Produkte wie Cloudya, der Telefonanlage aus der Cloud, einen zusätzlichen Schub.

Welche Produkte werden derzeit am meisten nachgefragt?

Die aktuelle Krisensituation versetzte und versetzt Unternehmen aller Größen und Branchen in die Situation, Arbeitsprozesse und auch die Businesskommunikation komplett umzudenken und neu aufzustellen – das heißt ganz klar diese in die Cloud zu übertragen. Das Produktportfolio von NFON ist hier sehr breit aufgestellt, von der Telefonanlage aus der Cloud, der Integration von Microsoft Teams bis hin auch zu Contactcenter-Lösungen und vieles mehr. Die Arbeitnehmer sind über Nacht zu Homeworkern geworden und diesen Bedarf können wir mit maximaler Mobilität, Einfachheit, Flexibilität und Kosteneffizienz bedienen.

Wie schätzen Sie die Lage der Unternehmen beim Thema Homeoffice ein? Vor allem bei KMU? Sind sie gut aufgestellt?

Viele KMU laborieren immer noch an der zwingenden Umstellung alter ISDN-Infrastruktur auf eine IP-Lösung wie Cloudya. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, denn irgendwann stehen viele kleine Unternehmen, die Telefonie und die vielen anderen zusätzlichen Dienste als nicht veränderungswürdigen Dienst eines Monopolisten erachten, vor dem kommunikativen Supergau. Businesskommunikaton gehört in die Cloud: Sie ist einfach, flexibler und kostengünstiger. Es ist ganz klar: Wenn wir als Menschen und Unternehmen die Pandemie in den Griff bekommen, gibt es keinen Weg mehr zurück. Österreichs Unternehmen müssen sich teils neu erfinden und Cloud-Technologie- und Telefonie sind hier eine große, wertvolle und produktive Hilfe.

Sie haben im Frühjahr an der Initiative Digital Team Österreich des Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort teilgenommen. Werden Sie jetzt auch wieder dabei sein? Was werden Sie konkret im Rahmen der Initiative anbieten?

Das im Rahmen der neuen Initiative Digital Team Österreich, die bis Ende Februar 2021 läuft, spezielle Angebot umfasst die Anwendung Cloudya, die Telefonanlage aus der Cloud. Interessenten erhalten alle benötigten Nebenstellen kostenlos. Cloudya benötigt nur eine geringe Bandbreite, Nebenstellen können aus der Ferne eingerichtet werden, Support ist somit vor Ort nicht notwendig. Cloudya ermöglicht allen Arbeitnehmern im Homeoffice Telefonate zu führen, Anrufe in eine Warteposition zu versetzen, zu einem gewünschten Teilnehmer durchzustellen und vieles mehr. Kostenfreie Konferenzräume erleichtern zudem das standortunabhängige Arbeiten in Gruppen. Die Integration von Nvoice for Microsoft Teams ist im Rahmen der Aktion ebenfalls kostenlos. Zudem erfüllt Cloudya höchste Datenschutzstandards und stellt seine Zuverlässigkeit dank hochverfügbarer Architektur und georedundanter Infrastruktur unter Beweis. Es gibt keine versteckten Kosten!

Wen adressieren Sie im Rahmen der Digital Team Österreich Aktion?

Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen in Österreich, sowie Kleinstunternehmer und Selbstständige – egal welche Branche! Wir wissen, dass Österreichs Wirtschaft stark von vielen engagierten, kleinen Unternehmen geprägt ist und wir möchten hier besonders durch Effizienzsteigerung und Kostenreduktion helfen, diese schwierigen Zeiten gut zu meistern.

Was erwarten Sie von 2021? Rückkehr zur Normalität beziehungsweise business as usual?

Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 40.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu seinen Kunden. Das verstärkte Bestreben von Unternehmen zur Digitalisierung und Transformation bestärken auch den Wandel der Businesskommunikation. NFON ist die PBX, das ist unsere DNA. Der Bedarf für Public Cloud-Lösungen in Europa ist mit 135 Millionen Nebenstellen enorm, den sich mehr und mehr digitalisierenden Markt bedienen wir. Erst kürzlich haben wir die Verstärkung unserer Vertriebsaktivitäten in Polen bekannt gegeben, sowie die Eröffnung eines Nearshore-Centers in Portugal. Der Zeitpunkt für eine verstärkte Fokussierung im Markt ist jetzt perfekt. Und mit NFON sind unsere Kunden für alle Eventualitäten gerüstet.