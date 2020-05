Kritische Zeit für traditionelle Banken

Der World FinTech Report 2020 zeigt, dass Banken Wachstumschancen haben, indem sie einen Open-Banking-Ansatz, Open X genannt, verfolgen und mit FinTech-Partnern neue Rollen in einem Finanzdienstleistungsökosystem übernehmen. [...]

Laut den Studienautoren sei jetzt der richtige Zeitpunkt für Banken vom Front- bis zum Backend aufzuholen, um das bestmögliche Kundenerlebnis anzubieten. Die bisherigen Bemühungen konnten nicht an das heranreichen, was in anderen Branchen, insbesondere bei Technologieanbietern, üblich geworden ist. Damit Banken in diesem sich wandelnden Umfeld attraktiv und wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie sich in agile und kundenorientierte Inventive Banks verwandeln. Dazu sollten sie sich Open X zu eigen machen und eine spezialisierte, statt eine universelle Rolle, als Anbieter oder Aggregator innerhalb des neuen, offenen Ökosystems übernehmen.

Effektive strukturierte Zusammenarbeit für den Erfolg von Bank- und Fintech-Partnerschaften unerlässlich

Sowohl Banken als auch FinTechs sind derzeit frustriert über die dürftigen Ergebnisse ihrer bisherigen Zusammenarbeit. Der World FinTech Report 2020 offenbarte mehrere Schwachpunkte:

Nur 21 Prozent der Banken sagen, ihre Systeme seien agil genug für eine Kollaboration.

Nur 6 Prozent der Banken haben die erwünschte Rendite durch Zusammenarbeit erreicht.

70 Prozent der FinTechs sind kulturell oder organisatorisch nicht kompatibel mit ihren Bank-Partnern.

Mehr als 70 Prozent der FinTechs sagen, sie seien frustriert über die Prozesse der etablierten Banken.

Die Hälfte der FinTech-Führungskräfte sagen, sie hätten nicht den richtigen Kollaborationspartner gefunden.

»Die Welt hat sich in den letzten Monaten dramatisch verändert. Die Unternehmen werden aus der COVID-19-Krise in unterschiedlicher und tiefgreifend weiterentwickelter Weise hervorgehen. Für traditionelle Banken wird sich dies in einem noch größeren Bedarf an digitalen Leistungsangeboten durch die weitere Zusammenarbeit mit FinTechs äußern. In den vergangenen drei Jahren haben sich FinTechs von Störern zu reifen Akteuren entwickelt. Jetzt ist es für die etablierten Banken von Bedeutung, sie nicht nur als gewaltige Konkurrenten, sondern als notwendige Partner zu betrachten, um den steigenden Erwartungen der Kunden gerecht zu werden«, kommentiert Wolfgang Barvir, Head of Financial Services bei Capgemini in Österreich.

»Eine effektive Zusammenarbeit erfordert die Reife von Menschen, Unternehmen und Prozessen. Während für traditionelle Banken ein Scheitern keine Option ist, sind FinTechs schnell auf dem Markt aber auch bereit, zu versagen. Inventive Banks, mit der Bereitschaft und Fähigkeit in großem Maßstab zusammenzuarbeiten sowie Innovationen zu industrialisieren, werden am ehesten innerhalb des gemeinsamen Open X-Ökosystems gedeihen.« Laut dem World FinTech Report 2020 sollten Banken ihre Middle- und Backend-Transformation durch datengesteuerte und kundenorientierte Partnerschaften mit FinTechs vorantreiben. Sie verbesserten damit das Frontend und würden wettbewerbsfähig sowie für Verbraucher attraktiv bleiben.