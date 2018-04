„Lifelong Learning“ als Auftrag

Die Tech Data Academy, Anbieter von IT-Trainings für Technologieunternehmen, legt den Fokus für 2018 auf den Ausbau der Trainingsangebote im Umfeld von Cloud, digitale Transformation und Security. [...]

Ergänzend zum Produktportfolio von Technologielösungen bietet Tech Data eine zielgerichtete Qualifikation von IT-Fachkräften. Die Vielzahl an praxisnahen IT-Trainings soll sicherstellen, dass technische Ressourcen optimal eingesetzt werden können. Viele Schulungen der Tech Data Academy können über Pearson VUE als offizielle Zertifizierungsprüfungen im hauseigenen Trainingscenter abgelegt werden.

„Wir sind für jede Form der modernen Wissensvermittlung bestens gerüstet. Egal ob herkömmliches Klassenraumtraining, also wie in der Schule mit einem Lehrer vorne, oder onsite Trainings, wo wir Wissen direkt beim Kunden vermitteln. Wir fokussieren auf die Partnerausbildung in den neuen Themenbereichen Cloud und Security. Dabei setzen wir ganz klar auf Branchengrößen wie Microsoft, IBM oder Cisco. So können unsere Kunden die Gewissheit haben, in zukunftsträchtige Inhalte zu investieren und auch noch morgen kompetent am Markt auftreten und gute Geschäfte bei Ihren Kunden abwickeln zu können“, so Alexander Kremer, Director Special Solutions bei Tech Data Österreich. Das Aus- und Weiterbildungsangebot umfasst Schulungen und Workshops rund um BlackBerry, IBM, VMware, Veeam, Cisco, Microsoft, Sonicwall, Red Hat, RSA und ITIL.

Garantierte Trainings

Für den KMU-dominierten Markt Österreich sind Angebote wie die „garantierten Klassenraumtrainings (GTR)“ eine besonders häufig nachgefragte Spezialität: Kunden können sich darauf verlassen, dass Ihr Training auch hundertprozentig durchgeführt wird – egal wie viele Anmeldungen für einen speziellen Inhalt vorliegen. Unternehmen bekommen so Planungssicherheit für ihre geschäftlichen Prioritäten.

Das Kursangebot der Tech Data Academy wird regelmäßig aktualisiert und auf aktuelle Markt- und Kundenbedürfnisse abgestimmt. Neben klassischen, herstellerzertifizierten IT-Trainings bietet die Academy daher auch individuell abstimmbare Workshops. Die Trainer können ihr erstklassiges theoretisches und praktisches Wissen, zusammen mit kompetenten Trainingspartnern österreichweit anbieten. Mit diesen Möglichkeiten fördern österreichische Unternehmen den beruflichen Erfolg ihrer Mitarbeiter beim Einsatz neu erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten.

„Trainings in unterschiedlichen Darbietungsformen lassen sich bei uns oder direkt beim Kunden durchführen. Zusätzlich kann der Tech Data Kunde auch hier sicher sein, die beste Beratung zu speziellen Qualifizierungsanforderungen und verschiedenen Kursoptionen zu einem Thema zu bekommen“, erklärt Kremer abschließend.