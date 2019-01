Matchmaking vs. Fachkräftemangel

Das Sozialunternehmen talentify hat ein integriertes, aufeinander aufbauendes Konzept zur Förderung der Talente, Stärken und Berufswege junger Menschen entwickelt. Davon profitieren auch Unternehmen bei ihrer händeringenden Suche nach Fachkräften. [...]

Talentify hat im Rahmen der Plattform talentify.works eine Brücke zur Schüler-Onlineplattform talentify.me geschlagen, um Unternehmen für nachhaltiges Recruiting neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Die Plattform talentify.works stellt als Onlineportal für Recruiting und Employer Branding nicht nur Jugendlichen Hilfe bei der Berufswahl und Vermittlung wichtiger Kompetenzen bereit, sondern versteht sich vor allem als Brücke in die Arbeitswelt. Teilnehmende Unternehmen können jährliche Packages im Umfang von 990 bis 3.990 Euro je nach Anzahl der Berufsbilder und freien Stellen erwerben, um möglichst zielgerichtet junge Fachkräfte finden und in Kontakt treten zu können.

Matchmaking

Die Schüler und Jugendlichen erhalten beim sogenannten „Matchmaking“ in ihrem Profil eine Notification dass es ein passendes Unternehmen mit freien Stellen gibt. Talentify wiederum hilft den Unternehmen dabei, sich den Jugendlichen sprachlich und inhaltlich jugendgerecht zu präsentieren und trifft eine Vorselektion, sodass Unternehmen nur jene Talente finden, die auch wirklich zu ihnen passen. Ein Algorithmus analysiert die Stärken und Interesse der Jugendlichen und gleicht sie mit den Anforderungen der Unternehmen ab, um einen Match zu generieren. Die Unternehmen bekommen erst Zugang zum Profil der Interessierten, wenn diese es in ihrem Profil aktiv freigeben. Der große Vorteil im Vergleich zu konventionellen Bewerbungen: Die Profile enthalten nicht nur Momentaufnahmen sondern eine Vielzahl von relevanten und aussagekräftigen Informationen sowie Interaktionsdaten. „Unternehmen haben dadurch die Möglichkeit, richtiges Active Sourcing zu betreiben“, erklärt Marina Wladar, die bei talentify den Bereich Projektleitung und Vertrieb verantwortet.

Schüler entdecken ihre Zukunft

Für die Schüler selbst hat das Unternehmen das Modeul Berufsorientierung entworfen, bei dem die Schüler interaktiv und auf spielerische Art und Weise ihre Stärken und Interessen besser identifizieren können. Durch die langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern kann talentify Unternehmen dabei helfen, nicht nur neue Mitarbeiter mit dem richtigen Knowhow, sondern auch den entsprechenden Softskills zu finden.

Auch bei den Ausbildungsinstitutionen selbst findet das talentify-Modell großen Anklang. Die Berufsorientierung auf talentify.me wird bereits in allen HAKs der Steiermark und vielen anderen Institutionen in Österreich eingesetzt.

First Lego League

talentify.me hat als Regionalpartner auch gemeinsam mit SAP Österreich die First Lego League (FLL) zum dritten Mal in Folge nach Wien geholt und fördert mit solchen Initiativen das Interesse an MINT-Fächern. Zum ersten Mal fand heuer der FLL-Regionalwettbewerb in der Wirtschaftskammer Österreich statt, die das Format seit dem letzten Jahr unterstützt. Die 15 Teams planten, bauten und programmierten einen autonom agierenden Roboter, der vorgegebene Aufgaben auf einem speziellen Spielfeld lösen muss. Beim FLL-Regionalwettbewerb in Wien präsentierten Jugendlichen ihre Ergebnisse vor einer hochkarätigen Fachjury bestehend unter anderem aus Vertretern von SAP Österreich, der OCG, des Space Teams der TU Wien und ISAR Aerospace Technology.

talentify Day

Einmal im Jahr, heuer am 25. April, findet der talentify Day statt, bei dem Unternehmen interaktive Workshops anbieten und persönlich mit den Jugendlichen in Kontakt treten können. Für nähere Informationen zum talentify Day und wie Unternehmen partizipieren können genügt eine schriftliche Anfrage per Mail an hallo@talentify.at.