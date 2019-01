Mit Qualität und Flexibilität punkten

Rauch Import konnte trotz schwierigem Marktumfeld Umsatz und Kundenzahl halten. Das Unternehmen setzt dabei auf Qualität sowohl bei den Produkten, als auch beim Kontakt mit den Kunden. 2019 sollen alle Bereiche ausgebaut werden. [...]

Rauch Import ist seit über 30 Jahren für den Fachhandel in Österreich tätig, beschäftigt 60 Mitarbeiter und ist mit über 1.200 Wiederverkäufern als Kunden einer der führenden Anbieter für Drucker, IT-Zubehör sowie Kopier- und Druckerverbrauchsmaterialien. Geschäftsführerin Ivonne Mayr-Hagn hat mit der COMPUTERWELT über das abgelaufene Geschäftsjahr und künftige Strategien gesprochen.

Wie ist das Jahr 2018 für Ihr Unternehmen gelaufen?

Im Großen und Ganzen war 2018 trotz der schwierigen Marktentwicklung sehr positiv für uns. Wir sind Marktführer im Bereich Drucker und Zubehörprodukte und konnten diesen Status auch halten. Einerseits durch die Marktanteile der Hersteller und auch durch unsere Umsatzzahlen. Wir setzen auf die vier Säulen Druckerzubehör, Druckerhardware, Computer mit Telekomzubehör und Bürozubehör. Wir bewegen uns nicht in einem gleichbleibenden, sondern in einem rückläufigen Markt und somit ist es schon sehr positiv, dass wir unsere Stellung und unsere Umsätze halten konnten. Das Ziel ist es, all unsere Produktgruppen weiter auszubauen, sei es das Computer– und Telekommunikationszubehör oder den Bereich Bürozubehör und ergonomische Produkte, welchen wir im letzten Jahr gestartet haben.

Wie sieht Ihre Strategie aus?

Unser Anspruch ist es, unsere Kunden erfolgreicher zu machen. Das gelingt uns einerseits durch qualitativ hochwertige Produkte und andererseits durch maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden aber auch für unsere Hersteller. Wir sind hier extrem flexibel. 2015 sind wir mit unserem Mehrwertpaket gestartet. Damit versuchen wir die Prozesse der Kunden genau zu verstehen und ihnen das Leben einfacher zu machen. Das können Dinge sein wie Sortimentsoptimierungen, Lageroptimierung oder Projektabwicklung, aber auch Themen wie Endkundenwerbung für unsere Händler wie Flyerherstellung. Wir unterstützen unsere Kunden auch vor Ort etwa bei Messen. Je nachdem was der Kunde benötigt, wir versuchen dann mit Lösungen darauf einzugehen.

Wir werden 2019 eine neue Homepage und einen neuen Webshop launchen, der laufend um neue Features erweitert werden wird. Wir wollen unsere Services, die wir offline bieten mehr Bandbreite geben und sie online anbieten. Wir haben Kunden, die uns anrufen, wollen aber auch die neue Generation, die anders arbeitet, abholen. Es herrscht ein schwieriges Marktumfeld und es wird in den nächsten Jahren nicht einfacher werden. Wir haben immer wieder neue Herausforderungen, denen wir uns stellen werden.

Wie könnte diese Unterstützung aussehen?

Wir sind kein reiner Distributor, der die Ware A verkauft, sondern wir sind ein Lösungsanbieter und versuchen die Probleme unserer Kunden zu verstehen. Das ist ein wesentlicher Vorteil, weil wir in Österreich sehr flexibel sind und relativ schnell Dinge entscheiden können. Wir können sehr schnell auf die Anforderungen unserer Kunden und auch der Hersteller reagieren. Wir sind hier ja in der Mittelposition und versuchen für beide Seiten die besten Lösungen und auch Unterstützung anbieten zu können. Wir können zum Beispiel die komplette Lagerhaltung für einen Retailer übernehmen und dafür sorgen, dass die Ware zum richtigen Zeitpunkt bei seinen Kunden ist. Ein Teil unserer Hersteller hat in Österreich keine eigene Logistik. Sie haben europäische Zentrallager und wir machen für sie die Feinverteilung. Zusammengefasst: Wir haben einen Vertrieb, der zu den Händlern fährt und mit den Händlern vor Ort spricht um deren Prozesse zu verstehen. Wir bieten in der Folge Unterstützung dabei, diese Prozesse zu optimieren.

Ist Ihr Unternehmen vom Fachkräftemangel betroffen?

Es ist schwierig, Leute zu finden. Wir sind von dem Problem genauso betroffen wie andere Unternehmen. Das Thema Employer Branding ist für 2019 wichtig, damit wir interessant für Mitarbeiter sind. Ziel ist es natürlich, langfristige Mitarbeiter zu haben. Das gelingt uns auch. Wir haben Mitarbeiter, die seit 25 Jahren im Unternehmen sind. Das macht sicher auch unseren Erfolg mit aus. Andererseits haben wir auch neue Mitarbeiter, die neue Ideen mitbringen. Nichts desto trotz ist es wichtig, die Mitarbeiter zu halten. Wir haben 2018 die RIA (Rauch Import Akademie) gelauncht. Es kann über ein Onlineportal Wissen abgefragt werden und für neue Mitarbeiter gibt es hier eigene Onboardingprogramme. Die Mitarbeiter können sich also Wissen online und ortsungebunden aneignen. Es ist eine wesentlicher Punkt, dass unsere Mitarbeiter gut geschult und gut gebildet sind. Die RIA soll 2019 weiter ausgebaut werden.