NET-Automation und Axtesys feiern ihre erfolgreiche Kooperation anlässlich des Go-live der neuen Website für IoT-Komponenten, die vom Grazer Softwareentwicklungs-Unternehmen Axtesys für den obersteirischen Industriepartner umgesetzt wurde. [...]

Das obersteirische Unternehmen NET-Automation ist ein Komplettanbieter für Industrieprojekte in den Bereichen Automatisierung, Robotik und Elektronikentwicklung. Das Leistungsportfolio reicht von der Planung über die Fertigung und Software-Anbindung bis hin zu Inbetriebnahme und Support. »Unsere Philosophie spiegelt sich in unserem Slogan ,All in One‘ wider. Wir sehen uns als Lösungsanbieter von der mechanischen Konstruktion und Elektrik-Planung über die Auslegung der Sicherheitstechnik bis hin zur Software-Entwicklung und Überführung in die Cloud-Systeme. Wir arbeiten sehr hart an unserem Erfolg, versuchen aber trotzdem, die Arbeit als Teil eines größeren Ganzen zu sehen und unseren Mitarbeitern entsprechende Benefits zur Verwirklichung der Work-Life-Balance anzubieten«, beschreibt CTO Gernot Theuermann die Firmenphilosophie des forschungslastigen und innovationsgetriebenen Unternehmens.

Verlässlicher Industriepartner

Das Grazer Softwareentwicklungsunternehmen Axtesys ist auf Software- und Webentwicklung für die Industrie spezialisiert. An seinem Standort in Graz und in den Partnerbüros in Wien und München beschäftigt das 2010 gegründete Unternehmen derzeit knapp 50 Mitarbeiter. Geleitet wird das Unternehmen von den Eigentümern Angelika Weber, Markus Moser und Paul Klima. Axtesys zeichnet vor allem die Liebe zu gutem Design und zur intuitiven Benutzbarkeit seiner Individualsoftware und Websites aus. Seiner Innovationskraft hat das Unternehmen die Nominierung zum Fast Forward Award 2016 sowie die Förderung von Innovationsprojekten durch die Steirische Wirtschaftsförderung SFG zu verdanken. Im Rahmen dieser Innovationsprojekte wird die Entwicklung neuer Eigenprodukte des Unternehmens gefördert.

Neue Website für NETBEE

Mit seiner IoT-Baustein-Serie NETBEE bietet NET-Automation Hardware, die in der Welt des Internet of Things unentbehrlich ist: so etwa die Platinen BEEHIVE und BLOSSOM, das Gesamtsystem BEE READY und die Schaltschrankvariante HONEYCOMB. »Ohne Bienen kein Leben. Die Symbolik von Bienen ist sehr stark, Bienen haben viele Charakterzüge, die mit Elektronik gut zusammenpassen, da gibt sehr viele Verbindungen. Sie schwärmen aus, um Nektar zu sammeln – wir bringen Daten in die Cloud«, so Theuermann.

Um die IoT-Baustein-Serie NETBEE in das beste Licht zu rücken und Informationen rund um das Eco-System in allen Facetten übersichtlich darzustellen, war eine stilvolle Website in Anlehnung an das Corporate Design von NET-Automation gewünscht. Die Website soll die Hochwertigkeit der Produkte unterstreichen und die Marke stärken. Ein ansprechendes Design hat das Ziel, die Conversion Rate zu optimieren und Kundenfreundlichkeit sicherzustellen. Der zugehörige Webshop soll Neukunden generieren und den Bestellprozess für Bestandskunden vereinfachen.

Um eine leicht wartbare Seite zu schaffen, wurde WordPress mit einem WooCommerce-Plugin eingesetzt. Das Design rückt mittels großformatiger Platinen-Fotos die kleinen Stars des riesigen IoT ins Rampenlicht. Außerdem leistet es den Balanceakt zwischen technischer Nüchternheit und dem Spiel mit den Natur-Metaphern. Das Go-live Ende Jänner konnte trotz engen Zeitplans halten, Änderungswünsche wurden rasch und unkompliziert umgesetzt.

Geschäftsführer Gernot Theuermann von NET-Automation wie auch Projektleiter Lorenz Moser von Axtesys betonen die gute Zusammenarbeit, die erfolgreiche Projektumsetzung und die nette, freundliche Arbeitsatmosphäre. »Es geht darum, dass man gute Partner hat, auf die man sich verlassen kann. Gemeinsam kann man am Markt auch ganz anders auftreten.«