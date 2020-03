Neu in Graz: MINT-Robotik-Camps

Heuer finden die RoboManiac-Feriencamps erstmals auch in Graz statt. In den letzten beiden Sommerferienwochen lernen Kids von 6 bis 16 Jahren, in vier verschiedenen Camps am BFI Steiermark unter anderem Computer und Roboter zu programmieren. [...]

Die jungen Entdecker erfahren in den einwöchigen Feriencamps, wie sie mit Robotern, Tablets und Computern aktiv gestalten können. Sie lernen fächerübergreifend wichtige Grundprinzipien kennen und schulen sich im logischen Denken sowie Lösen von Problemen. Sie arbeiten in Teams und kommen in einen kreativen Flow.

Kraft des Windes 4.0 mit LEGO WeDo (6 bis10-Jährige)

MINT steht für die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Bei RoboManiac werden sie fächerübergreifend erlebbar. Im Feriencamp für 6 bis 10-Jährige gibt das Thema Wind die Impulse zum Forschen, Lernen, Probieren und Programmieren. Mit Hilfe von LEGO WeDo und Scratch junior erlernen die Kinder eine altersgerechte Codierungsform. Sie durchschauen Zusammenhänge zwischen Natur und Technik, trainieren im Team ihre Problemlösungskompetenz und bauen ihre Programmierfähigkeiten aus.

Mission to Mars mit LEGO Mindstorms (11 bis 14-Jährige)

Verpackt in der faszinierenden Aufgabe, die erste bemannte Marsexpedition zu erleben, setzen sich die Kinder in diesem Feriencamp mit Robotik, Sensorik und visueller Programmierung auseinander. Auf Basis von LEGO Mindstorms erlernen sie die Grundkonzepte der Programmierung, verbinden Mathematik, Technik und Robotik, um den Mars-Rover für seine Aufgaben zu rüsten: »Das Gelände muss erkundet sowie Rohstoffe gefunden werden. Langeweile kommt da bestimmt nicht auf«, so die Veranstalter.

Erstes Coding mit Python (12 bis 16-Jährige)

Jugendliche von 12 bis 16 Jahren können in der ersten September-Woche mit Python ins Coding eintauchen. Der Einstieg erfolgt spielerisch mit eigenen Programmen für Hangman und Tic-Tac-Toe und beinhaltet alle wesentlichen Programmierkonstrukte (Anweisungen, Schleifen, Bedingungen, Variablen). Die jungen Programmierer erfahren, wie freudvoll es ist, konzeptionell, logisch und kreativ an spannenden Aufgaben zu arbeiten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

3D-Spiele-Programmierung mit Unity (13 bis 16-Jährige)

3D-Spiele sind die Champions League der Programmierung und Unity die weltweit populärste Plattform für die Programmierung von Computerspielen. In diesem Feriencamp erlernen Jugendliche den kompletten Einstieg in die 2D-und 3D-Programmierung. Sie entwickeln und gestalten in dieser Woche ein Jump-and-Catch-Spiel sowie ein Car-Racing-Game. Durch die Freude am aktiven Gestalten mit Gleichgesinnten erwerben sie wertvolle Skills für ihre weitere Laufbahn.

Die RoboManiac Sommercamps dauern jeweils eine Woche von Montag bis Freitag (Kurszeiten: 9 bis 15 Uhr, Betreuung von 8 bis 16 Uhr bzw. Freitag bis 15 Uhr). Sie finden am BFI Steiermark (Eggenberger Allee 15, Graz) statt. Die Kosten betragen 350 Euro und beinhalten Verpflegung und ein Abschlussgeschenk. Für Geschwister und Mehrwochenbuchungen gibt es Rabatte. In allen Kursen wird in Kleingruppen (durchschnittlich acht, maximal 12 Kinder pro Trainer) und nach dem Prinzip individueller Förderung gearbeitet.

Mehr als Smartphone-Spielen

RoboManiac wurde 2017 als Anbieter von MINT-Robotik-Kursen von vier gleichwertigen Partnern – einer Pädagogin, zwei Technikern und einer Kommunikationsexpertin – gegründet. »Digitale Kompetenzen sind weit mehr als nur das Spielen mit dem Smartphone: Wir kombinieren MINT, Digitalisierung und Programmieren und bereiten so unsere Kinder und Jugendlichen für die Berufswelt von morgen vor«, sagt die Geschäftsführerin Catrin Meyringer.