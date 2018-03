Im Rahmen einer ausgelassenen Party inklusive Awardverleihung kürte Great Place to Work die 44 Gewinner, die sich nunmehr stolz als Österreichs beste Arbeitgeber 2018 bezeichnen dürfen. [...]

Great Place to Work hat im Zuge der Award Ceremony in der Expedithalle Wien die »Besten Arbeitgeber 2018« auf die Bühne geholt und ihnen die wohlverdiente Auszeichnung überreicht. Der besondere Abend wurde von Bundesministerin Margarete Schramböck feierlich eröffnet. »Die besten Unternehmen leben von der Qualität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher ist es ist wichtig, diese in die Definition der Unternehmensziele einzubinden und ihren wesentlichen Beitrag am Unternehmenserfolg wertzuschätzen. Das motiviert und trägt entscheidend zur Verbindung zu einem Unternehmen bei. Die heute hier anwesenden Unternehmen haben das geschafft, dazu darf ich Ihnen allen herzlich gratulieren«, so die Ministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.

Gesamt durften sich 44 Unternehmen über die Auszeichnung freuen. Das Gütesiegel »Österreichs Beste Arbeitgeber« wird nicht von einer Jury vergeben, sondern von den eigenen Mitarbeitern, die ihrem Unternehmen höchstes Vertrauen aussprechen. In der diesjährigen Benchmarkstudie haben in Summe rund 39.000 Mitarbeitende Feedback gegeben und damit ihr Unternehmen bewertet und wertvolles Feedback zurückgespielt. Der ermittelte Trust Index reflektiert den Unternehmen, wie hoch der Vertrauensindex ist, was bedeutet, wie die Werte Respekt, Wertschätzung, Glaubwürdigkeit, Fairness und Stolz in der Unternehmenskultur bewertet werden.

»Arbeitszeit ist Lebenszeit. Dies zu beklagen und Arbeit als Last zu sehen schadet den Menschen. Da ist es doch viel besser in einem Arbeitsumfeld tätig zu sein, wo das, was man tut, Freude macht, wo man Respekt erfährt und weitergibt, sich entwickeln kann und die Menschen schätzt für und mit denen man arbeitet«, erklärte Doris Palz, Managing Director von Great Place to Work im Zuge des feierlichen Abends.