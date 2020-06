Oracle setzt auf Knowhow aus Linz

Viele Entwickler kennen Oracles GraalVM: Es handelt sich dabei um eine performantere und multilinguale JavaVM sowie einen Java Compiler, die 2018 vorgestellt und seit 2019 als Enterprise Edition verfügbar sind. Die Ursprungsidee dafür stammt aus Linz. [...]

Linz im Jahre 2001: Vier Schüler aus Oberösterreich. nehmen an der Internationalen Informatik Olympiade in Südkorea teil: Thomas Würthinger, Christian Wirth, Roland Schatz und Lukas Stadler. Später studieren alle vier Informatik an der Uni Linz – bis zum Doktorat. Heute arbeiten alle vier bei Oracle in den Oracle Labs. Davon gibt es neun weltweit. Christian Wirth leitet heute das Oracle Lab in Linz, Thomas Würthinger das Oracle Lab in Zürich.

Die zentrale Figur im Spiel ist Hans-Peter Mössenböck, Professor am Institut für Systemsoftware der JKU in Linz. Nach einem Aufenthalt in den USA bei Sun im Jahr 2001, wo er in der Forschung an der Produkt-Entwicklung des Java Compilers mitarbeitete, nahm er die Idee mit nach Linz und setzte seine Forschungsarbeit im Auftrag von Sun weiter fort, auch mithilfe von Doktoranden und Master-Studenten. Sun wurde von Oracle übernommen und 2012 wurde Thomas Würthinger, damals auch Doktorand an der Uni Linz, von Oracle angestellt.

Damit war der Startschuss zur Gründung des Oracle-Labs- Standortes in Linz gefallen und von da an wurde die Forschungskooperation ausgebaut. Gleichzeitig wurde die Forschung zur Entwicklung der GraalVM aufgenommen. 2013 werden Roland Schatz und Christian Wirth von Oracle angestellt. Heute ist die GraalVM das größte Projekt – rund ein Viertel der insgesamt rund 250 Oracle-Labs-Mitarbeiter weltweit arbeiten an Forschung und Entwicklung der GraalVM. In Linz bei Christian Wirth ist das Team auf 15 Mitarbeiter angewachsen, bei Thomas Würthinger in Zürich sind es knapp doppelt so viele (www.graalvm.org).

Aus der Ursprungsidee eines Compilers ist heute mit der GraalVM sehr viel mehr geworden. Es ist praktisch eine Erneuerung der JavaVM, indem wesentliche Teile neu in Java statt in C/C++ implementiert werden. Damit sind im Grunde heute Verbesserungen an Java und Weiterentwicklungen viel leichter möglich. Die GraalVM erzeugt dabei Maschinencode, der auf Benchmarks schneller als in den bestehenden Implementierungen (OracleJDK, OpenJDK) ist.

Die GraalVM ist eine universelle virtuelle Maschine (VM) für Anwendungen, die in den Programmiersprachen Java, Scala, Kotlin, JavaScript, R, Ruby, Python und C/C++ geschrieben wurden. Sie ermöglicht die Sprachinteroperabilität in einer gemeinsamen Laufzeitumgebung und kann eigenständig oder im Kontext von OpenJDK, Node.js sowie der Oracle-Datenbank betrieben werden. Die GraalVM kann wahlweise als (kostenlose) Open Source Community Edition (CE) verwendet werden und steht seit letztem Sommer auch als Enterprise Edition (EE) zur Verfügung. Es gibt einige Optimierungen, die nur in der Enterprise-Variante zur Verfügung stehen. Man kann die Enterprise-Variante aber zu Evaluierungszwecken herunterladen und prüfen, ob die GraalVM beim eigenen Workload etwas bringt. Die Evaluierungsversion darf jedoch nicht in Produktion verwendet werden.

Die Entwickler sind davon natürlich überzeugt: »Die GraalVM ermöglicht eine höhere Perfomance der in Java geschriebenen Applikationen«, erklärt Christian Wirth. »Insbesondere durch die neuen Sprachfeatures ab Java 8 sehen wir, dass der GraalVM Compiler sehr viele Vorteile bieten kann«, unterstreicht Wirth. Durch die multilinguale Fähigkeit der GraalVM wird der der Performance-Gewinn sofort sichtbar: »Wenn Programme etwa in Scala geschrieben sind können wir typischerweise im zweistelligen Prozentbereich schneller performen«, sagt Wirth.