Salzburger Cloud-Innovation in der Medizin

Die Cloud-Plattform medikit hilft medizinischen Organisationen dabei, Abläufe auf einfache Art zu digitalisieren. [...]

Das Salzburger Software-Unternehmen hotelkit hat mit medikit eine Lösung für die Salzburger Landeskliniken (SALK) entwickelt, um eine einfache dezentrale Erfassung und zentrale Auswertung von Bettenkapazitäten in Echtzeit zu ermöglichen. So soll immer der aktuelle Ressourcenstatus an verfügbaren Intensivbetten und Beatmungsgeräte bekannt sein. Die Lösung wurde in nur 24 Stunden umgesetzt. »Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in diesen Tagen für die Krankenhäuser in Salzburg eine digitale Stütze sind und unseren Beitrag in dieser schweren Zeit leisten können«, sagt Marius Donhauser, CEO von hotelkit.

»Mit medikit sparen wir uns extrem viel Zeit. Vor allem der Dokumentations- und Koordinationsaufwand ist um einiges gesunken«, so Paul Sungler, Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken. medikit wurde als einfache und kompakte Lösung für zeitgemäße Teamarbeit in Praxen und Kliniken entwickelt. Die Plattform kombiniert die Usability einer App mit den Werkzeugen, die im Alltag medizinischer Teams von zentraler Bedeutung sind. Von Nachrichten sowie News über digitale Checklisten bis hin zu einem betriebseigenen Wikipedia inklusive Erklärvideos.