Salzburger Hidden Champion

Mit 62 neuen Projekten ist dieses Jahr für Axess das erfolgreichste seit Bestehen mit Wachstum in den USA, Japan und Russland. [...]

Die Welt von Axess dreht sich schnell. Immer am Puls der Zeit soll es gelingen, Innovationen rasch auf den Markt zu bringen. »Der Erfolg spricht für die Strategie des Unternehmens«, bilanziert Oliver Suter, CSO und Vorstand des Unternehmens. Überproportionaler Wachstumsmarkt war die Region Nordamerika mit den Ländern USA und Kanada. In diesem Markt konnten die schon hohen Umsätze des Jahres 2018/19 um mehr als 70 Prozent gesteigert werden. Wie auch im Jahr davor wurden zahlreiche Neukunden gewonnen, wie beispielsweise die Skigebiete Deer Valley, Mount Rose, Mount Seymour, Whiteface, Gore Mountain, Sierra at Tahoe oder die zur Pacific Group gehörenden Gebiete Wisp und Wintergreen. Besonders erfreulich war der Neuabschluss der beiden Skigebiete Big Sky und Loon, die zur Boyne Group gehören, einem der größten Betreiber von Skigebieten weltweit.

Diese Gruppe setzt in ihren Resorts hauptsächlich auf UHF-Transponder, welche nun durch die neu entwickelten UHF Gates sowie dazu gehörenden UHF Smart Cards von Axess ergänzt werden. Neben der schon sehr erfolgreich platzierten Resort-Softwarelösung bringt das nun zur kommerziellen Reife gebrachte UHF-Zutrittssystem weiteres zukünftiges Wachstumspotential. Um den Markt der US-Stadien zu optimieren, wurde 2019 eine eigene Niederlassung, Axess Americas Events Inc., gegründet.

Ein eigenes Team kümmert sich seit Dezember intensiv um Stadien und Arenen in Amerika. Ebenso gegründet wurde eine neue Niederlassung in Kasachstan, in Australien, an der Ostküste der USA. Die Märkte Spanien und Andorra, ehemals Vertriebsgebiet der französischen Niederlassung, wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmalig durch die Niederlassung Axess Ibérica in Zaragoza betreut.