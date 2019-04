Security-Event: Fit für AI – mit ISO

Am 5. Juni laden CIS und Quality Austria unter dem Motto "Künstliche Intelligenz zwischen Mensch und Maschine" zum Symposium. [...]

„Die große Security-Familie trifft sich wieder“ – kommentieren Stammbesucher gerne den renommierten Branchen-Treffpunkt der Zertifizierungsorganisationen CIS und Quality Austria. CISOs aus Top-Unternehmen treffen sich auch heuer zum Erfahrungsaustausch am Parkring: von A1 über Henkel und Kapsch bis zur WKO. Insgesamt rund 200 Fachteilnehmer werden am 05. Juni zum „15. Information-Security-Symposium“ erwartet. Unter dem Leitthema: „Künstliche Intelligenz zwischen Mensch & Maschine: Sicher in die Zukunft mit ISO 27001 / ISO 20000“ ist das Programm weit gespannt. Die Keynote hält Querdenker und Technologieforscher Roland Benedikter. Der bekannte Autor beleuchtet den unendlichen Horizont an Chancen und Risiken – mit Bezug zur Informationssicherheit. Das juristische Highlight bildet das aktuelle NIS-Gesetz für Netz- und Informationssysteme in kritischen Branchen wie Finance, Logistik oder Health. Gernot Goluch vom Innenministerium rückt die praktische Umsetzung und Sanktionen in den Blickpunkt. Ebenso zukunftsweisend fokussiert der Vortrag von ACP IT Solutions agile Service Life-Cycle Strategien – „mit ISO 20000 zur Digitalisierung“.

Information-Security-Symposium

Am 05. Juni 2019, 13:30-18:15 / Open End

1010 Wien, Kursalon am Parkring

Anmeldung: www.cis-cert.com/Symposium