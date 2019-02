Cyberkriminalität ist für alle Unternehmen zu einer realen Herausforderung geworden. Absolute Sicherheit gibt es zwar nicht, aber man kann Vorkehrungen treffen, um die Risiken zu minimieren, meint Siegfried Schauer, Cyber Security Experte bei T-Systems. [...]

Ob Datendiebstahl, Erpresserwellen, Sabotage oder Spionage – Cyber-Kriminalität bleibt auf dem Vormarsch. Unter anderem dank florierender Marktplätze im Darknet war es noch nie einfacher, Ransomware zu beziehen oder Denial-of-Service (DOS)-Angriffe zu beauftragen. Laut einer aktuellen Studie von Accenture ist die Anzahl der Cyber-Angriffe pro Unternehmen 2018 gegenüber dem Vorjahr um mehr als das Doppelte gestiegen. Trotzdem investieren nur zwei von fünf Unternehmen in moderne Technologien wie Machine Learning (ML), künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung. Aber auch mit umfassenden Vorkehrungen gibt es keine absolute Sicherheit. Die digitalisierte Welt stellt Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen und das besonders im Bereich Sicherheit. System- und Netzwerkadministratoren sind kaum noch in der Lage eine ganze Organisation alleine vor derartigen Angriffen zu schützen. Der einzige effiziente Weg ist eine vielschichtige und umfassende Security-Strategie, die einen Notfallplan für einen Cyber-Angriff parat hält.

Umfassendes Security-Portfolio

Das Thema IT-Security steht bei T-Systems auf Vorstandsebene und ist zudem im Ressort Datenschutz, Recht und Compliance verankert. „Wir befassen uns mit allen Themen, bei denen es für Unternehmen beim Thema Security spannend wird“, sagt Siegfried „Ziggy“ Schauer, Cyber-Security-Experte bei T-Systems. Das Portfolio von T-Systems reicht von Beratung, Security Readiness Assessments („Wo steht der Kunde“) über umfassende GRC-Lösungen (Government Risc Compliance) und der Entwicklung von Prozessen etwa für Incident Response oder für ein ISMS (Information Security Management System) bis hin zur kompletten Cyberabwehr in Form eines Security Operation Center (SOC).

Grundsätzlich gibt es laut Schauer prädiktive, präventive, detektive und responsive Sicherheitsmaßnahmen wobei der erste Bereich sämtliche Beratung- und Aufklärungsleistungen wie etwa Workshops umfasst, die man laut Schauer bereits ab 2.700 Euro buchen kann.

Firewall und Virescanner bieten nur bedingt Schutz

„Die meisten Unternehmen haben präventive Sicherheitsmaßnahmen wie Firewalls, Anti-Malware Lösungen und vielleicht auch Intrusion Prevention Systeme im Einsatz“, so Schauer. Diese seien zwar wichtige Bestandteile eines Security-Konzeptes, aber nicht immer in der Lage, Angriffe zuverlässig und erfolgreich abzuwehren. „Heute ist man tagtäglich mit rund 400.000 neuen Schadcodes konfrontiert. Dafür sind nur präventive Maßnahmen wie Firewalls oder Virenscanner, keinesfalls ausreichend.“ Aber wenn ein Unternehmen eine effiziente „Security Baseline“ hat und zum Beispiel bei dem Thema Ransomware eine effiziente Policy erstelle, dann habe es laut Schauer „schon gewonnen“. Ein Restrisiko gebe es zwar immer, denn eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, „aber mit einem Prozent Restrisiko lässt sich schon ganz gut leben.“

Moderne Incident Response

Eine große Bedrohung sind derzeit gezielte Angriffe, die etwa Industriespionage zum Ziel haben. „Wenn man sich anschaut, mit welchen Tools man in so einem Fall konfrontiert ist, dann weiß man, dass ein Virenscanner und eine Firewall zu wenig Schutz bieten“, so Schauer und: „Das Ziel von gezielten Angriffen ist es, so lange wie möglich unter dem Radar zu sein.“ Mittlerweile bleiben Cyberattacken von betroffenen Unternehmen durchschnittlich mehr als 200 Tage unentdeckt. Und das, obwohl die Firmen präventive Maßnahmen im Einsatz hatten. Das beweist, dass die Erkennung und Reaktion auf komplexe Angriffe gestärkt werden muss. Ein moderner CISO sollte sich laut Schauer zwei essenzielle Fragen stellen: „Wie schnell werden Angriffe auf mein Unternehmen erkannt?“ und „Wie schnell und gut sind wir in der Reaktion auf erfolgreiche Angriffe?“.

Um auf erfolgreiche Angriffe richtig zu reagieren benötigt man einen Incident-Response-Prozess, damit schnell und richtig gehandelt werden kann. Ein Incident Response-Prozess besteht dabei aus mehreren Phasen. Bereits die Planungsphase legt den Grundstein für eine erfolgreiche Incident Reponse. Kommt es zu einem Vorfall, wird zuerst eine Investigation durchgeführt um das Ausmaß zu erkennen. Anschließend wird der Vorfall so schnell wie möglich unter Kontrolle gebracht und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Abschließend werden die Ursachen und der Verlauf des Incidents analysiert.

„Momentan findet gerade ein Umbruch statt und viele Firmen realisieren, dass sie in diesem Bereich bis dato kaum investiert haben. Hier ist es sehr wichtig auf den richtigen Partner zu setzen, welcher auf erfahrene Leute mit den nötigen technischen, als auch organisatorischen Skills zurückgreifen kann und zusätzlich das notwendige Toolset mit sich bringt“, so Schauer.

Intelligente Security

Security-Intelligence-as-a-Service (SIaaS) von T-Systems schließt diese Lücke und verbessert im Falle von Cyberangriffen sowohl das Erkennen als auch die Reaktion darauf. Ziel ist es, die Zeit bis zur Erkennung von Bedrohungen wesentlich zu verkürzen und rasch mit geeigneten Gegenmaßnahmen zu antworten. „Hier bieten wir fully managed Services an, denn das umfasst die Teile, die für Unternehmen schwer zu handhaben sind“, erklärt Schauer. Für eine Firma ist es zum Beispiel unrentabel, sich einen Forensiker zu leisten, den sie vielleicht ein Mal im Jahr braucht. Die Deutsche Telekom beschäftigt in ihrer Telekom Security-Gruppe rund 1.500 Mitarbeiter, die sich nur mit Sicherheitsthemen befassen und 50 davon sitzen in Wien, darunter auch Forensiker. „Wir bündeln hier die Konzernkapazitäten des Konzern, Wien ist sozusagen ein Security-Hub für die Deutsche Telekom“, betont Schauer. Hinter SIaaS steht eine gemanagte Plattform zur übersichtlichen Bewertung der Bedrohungslage für die gesamte IT-Infrastruktur, die eine große Anzahl an Basisleistungen umfasst.

Security Operations Center

Auf diesem Fundament baut das Security Operations Center (SOC) von T-Systems auf. Das SOC ist eine rund um die Uhr besetzte Service-Stelle, die ihre Kunden laufend über aktuelle Entwicklungen und Bedrohungen im Cyberspace informiert. Ein SOC besteht aus einem Team an Security Analysten, welche die Aufgaben haben, Sicherheitsangriffe zu erkennen, zu analysieren, Gegenmaßnahmen abzuleiten und damit schließlich auch die Mitigation zu unterstützen.

T-Systems ist auch Security Partner der UNIQA-Versicherung, die eine Versicherung für Industriebetriebe zum Schutz gegen Cyberattacken anbietet. Basis dieser Versicherungslösung ist eine individuelle Risikoanalyse in Form eines webbasierten Risikofragebogens. Daraus erstellt UNIQA einen Risiko-Report, der den Kunden zu möglichen Risiken in ihren Systemen und Abläufen Auskunft gibt und Basis für den Versicherungsabschluss ist. Gleichzeitig erhält der Kunde auch eine umfangreiche Dokumentation zu Stärken und Schwächen im eigenen Unternehmen.

Herausforderungen durch DSGVO und NIS-Richtlinie

Das Jahr 2018 stellte Unternehmen durch das Inkrafttreten der DSGVO und der Umsetzung der europäischen Richtlinie zur Gewährleistung einer hohen Netzwerk- und Informationssicherheit (NIS-Richtlinie) vor zusätzliche Herausforderungen in Sachen Cyber Security. Vor allem letztere wurde laut Schauer in vielen Unternehmen noch nicht umgesetzt. „Wir sind im CERT-Verbund und setzen zu diesem Thema sehr viele Aktivitäten. Für die NIS-Richtlinie braucht man einen Plan für den Fall des Falles. Wir beraten hier die Unternehmen, was sie machen müssen, um diese Richtlinie umzusetzen“, so Schauer. Ebenfalls wird daran gearbeitet, die NIS-Richtlinie in die GRC-Lösung von T-Systems zu integrieren und einen Kontrollkatalog anzulegen. Die GRC-Cloud trägt durch integriertes GRC-Management zur-Einhaltung von Standards in den Bereichen GRC bei. „Die Lösung ist zudem vorkonfiguriert und somit schnell einsetzbar, zugleich aber mit wenig Aufwand auch an sehr unterschiedliche konkrete Anwendungssituationen anpassbar“, erklärt Schauer. Die GRC-Software, die in dieser Lösung verwendet wird ist Risk2value von Avedos und ermöglicht in Verbindung mit den von T-Systems entwickelten Kontrollkatalogen, Workflows und Prozessen den Verantwortlichen in den einzelnen Bereichen des Unternehmens nicht nur mögliche Verstöße gegen die Richtlinien aufzudecken, sondern sie bietet auch Lösungen an.