Die neue Version 8 der Barracuda CloudGen Firewall soll für zuverlässigen Schutz in Multi-Cloud-Umgebungen sorgen und Unternehmen dank hohem Automatisierungsgrad und besserer Performance das Leben leichter machen. [...]

Auf dem TechSummit 2019 im österreichischen Alpbach hat Barracuda Networks die Barracuda CloudGen Firewall Version 8 vorgestellt. Das Release 8 der Firewall bietet eine Reihe neuer Funktionen und Updates, die den Anwendern den Einsatz erleichtern und gleichzeitig die erforderliche Sicherheit und Konnektivität bieten sollen. Die neuen Funktionen optimieren unter anderem das SD-WAN-Management, die Cloud-Konnektivität sowie die Automatisierung eines skalierbaren Schutzes in Multi-Cloud-IT-Umgebungen.

Optimierung des Direct Internet Breakout



Die CloudGen Firewall wählt nun automatisch den besten verfügbaren direkten Internet-Uplink für typische internetgestützte Anwendungen wie zum Beispiel Dropbox oder SalesForce.com aus. Im Hintergrund überwacht sie den verfügbaren direkten Internet Breakout und priorisiert dynamisch den besten Uplink, basierend auf den aktuellen Internetbedingungen.

WAN Path Controller Dashboard



Das neue Dashboard erweitert die Funktionen von Barracudas Analytics-Plattform Firewall Insights und zeigt dynamisch die globalen SD-WAN-Daten zum Zustand des Netzwerks und entfernter Standorte an. Auf diese Weise können Unternehmen die WAN-Ressourcen effizienter nutzen und gleichzeitig den Zugang zu Anwendungen im Internet optimieren.

Automatisierte Integration mit Azure vWAN



Die CloudGen Firewall integriert sich in der neuen Version in Azure vWAN mit zentraler Verwaltung, Zero-Touch-Deployment und Unterstützung von Office 365 vWAN-Richtlinien für eine optimierte Cloud-Anwendungsleistung. Durch die enge Integration in Azure vWAN sparen die Anwender Barracuda Networks zufolge Zeit, indem sowohl die Verwaltung und Bereitstellung als auch die Netzwerkleistung auf einfache Weise optimiert wird.

API für Full Lifecycle Automation



Die CloudGen Firewall bietet jetzt Funktionen, um Netzwerksegmentierung, Sicherheitseinstellungen sowie Zugriffskontrollen von IT-Ressourcen im Rahmen agiler Cloud-Entwicklungsprozesse automatisch bereitstellen zu können. Dies soll Unternehmen helfen, das volle Potenzial ihrer Cloud-Migration auszuschöpfen.

Auto VPN



Die CloudGen Firewall 8 ermöglicht es, VPN-Verbindungen zwischen Clouds und physische Standorten automatisiert bereitzustellen. Diese Vorgangsweise bietet Schutz, der sich ohne zusätzliche Komplexität über mehrere Cloud-Bereitstellungen hinweg skalieren lässt.

Multi-Gigabit-Performance

Die neue CloudGen Firewall-Version kann die Netzwerk-Performance in der Cloud gegenüber früheren Versionen mehr als verdoppeln. Dies ermöglicht das Hosting und den Schutz selbst anspruchsvollster Workloads, die große Mengen an Bandbreite erfordern.

Bis zu 50 Prozent Verbesserung der VPN-Performance



Bei der Optimierung und Modernisierung der zugrunde liegenden VPN-Engine wird nun die Rechenleistung von Multicore-Geräten und virtueller Hardware noch besser genutzt. Dies kann zu einer Verbesserung des verschlüsselten VPN-Durchsatzes um bis zu 50 Prozent führen und zwar auch bei Barracuda CloudGen Firewall-Hardware, die bereits im Einsatz ist.

»Die Verwaltung eines SD-WAN kann komplex sein. Viele SD-WAN-Produkte benötigen Tage für die Bereitstellung und schaffen Schwachstellen, wenn sie fehlerhaft konfiguriert sind«, sagt Klaus Gheri, VP of Network Security bei Barracuda. »Die Barracuda CloudGen Firewall bietet eine All-in-One-SD-WAN-Lösung, die in die Public-Cloud-Infrastruktur integriert ist und Unternehmen die Sicherheit und Konnektivität bietet, die sie benötigen. Der hohe Grad an Automatisierung macht ihnen dabei zudem das Leben leichter.«

Preis und Verfügbarkeit



Die Barracuda Cloud Gen Firewall 8 ist ab sofort erhältlich. Die Preise beginnen bei 750 Euro pro Appliance plus 135 Euro für 12 Monate Energize Updates. Bestandskunden mit einer gültigen CloudGen-Firewall-Lizenz erhalten ein kostenloses Upgrade.|oli