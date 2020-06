Smart-Home-Spezialist expandiert

Österreich, Deutschland und letztes Jahr auch China: Das sind die Stationen der zehnjährigen Erfolgsstory des Smart-Home-Spezialisten Loxone aus Kollerschlag (OÖ). Bisher wurden 120.000 Projekte weltweit realisiert und die Expansion geht weiter. [...]

Unter dem Motto »Create Automation« gründeten Martin Öller und Thomas Moser 2009 im Mühlviertel Loxone. Mit den eigenen markant grünen Miniservern revolutionierten die beiden die Smart-Home-Branche, wobei auch Gewerbeobjekte inkludiert wurden, und machten sich darüber hinaus bei der einfachen Steuerung und intelligenten Automatisierung von Projekten einen Namen. Wie oben erwähnt wurden bis Ende 2019 mehr als 120.000 Projekte weltweit von professionellen Partnern realisiert. Dabei steht nicht die Technik, sondern immer der Mensch im Mittelpunkt. Öller und Moser sind überzeugt, dass ein Gebäude die meisten Aufgaben in punkto Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz von selbst erledigen muss und solcherart die Menschen zeitlich entlastet. Dass das andere auch so sehen, zeigt die große Nachfrage nach ihren Lösungen.

Vergangenes Jahr wurden ein Standort in China sowie zahlreiche Flagship-Partner-Stores in Österreich und Deutschland erfolgreich eröffnet. 2020 wird nun ein weiteres, starkes Jahr der Internationalisierung für die Oberösterreicher. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf Frankreich, Italien und Spanien. Konkret sind neue Niederlassungen in Lyon, Mailand und Madrid geplant. In Hannover hat zudem am 12. Februar ein neues und topmodernes Bürogebäude, samt Schulungsbereich und Showroom mit Loxone Technologie, eröffnet. Weiters stehen 2020 in Polen und der Slowakei zwei weitere Neueröffnungen auf dem Programm.

2019 war für Loxone jedenfalls ein sehr erfolgreiches Jahr und auch besonderes Jahr: »Neben dem erfolgreichen Markteintritt in Asien konnten wir mit unserem wachsenden Netzwerk an Loxone-Partnern mehr als 35.000 neue Smart-Home- und Gewerbeprojekte realisieren und unsere Marktführerschaft weiter ausbauen«, blickt Rüdiger Keinberger, CEO von Loxone, zufrieden zurück, um sich gleich wieder der Zukunft zu widmen: »Heuer möchten wir unsere Marke global weiter stärken und mehr Bewusstsein für die Vorteile von Loxone schaffen, zum Beispiel im Bereich Ambient Assisted Living.«

Zahlreiche europäische sowie internationale Projekte

Die Auftragslage ist hervorragend: Aktuell ist geplant, in der Hauptuniversität von Chongqing – eine der größten Universitäten Chinas – Loxone-Technologie einzusetzen. Auch die umgesetzten Projekte können sich sehen lassen: In Ungarn wurde das »Fußballstadion des Jahres«, das DVTK-Stadion in Diósgyőr, ausgestattet. Außerdem ist die Loxone-Technik für die Automatisierung des Hauptgebäudes des Roten Kreuzes in Barcelona verantwortlich und auch bei der Zentrale der niederländischen Lotterie in Amsterdam »De Goede Doelen« setzt man auf die zahlreichen Funktionen der Gebäudeautomatisierung. Zu den weiteren Prestigeprojekten zählen die Luxusvillen-Immobilien »The Shore« in Wien an der Donau im 19. Bezirk und die exklusive Wohnanlage »Das Levels« im Sompark in Linz. Im Bereich der Spezialanwendungen gewann in der Schweiz das Projekt »smart-Stall« mit einem automatisierten Futterschieber den bäuerlichen Innovationspreis 2019.

Wachstum bei »Ambient Assisted Living« (AAL)

Loxone führt mit Anbietern im Bereich der »AAL Lösungen« Kooperationsgespräche. Geplant sind ähnliche Realisierungen wie jene in den Niederlanden: Dort werden im Rahmen des Projektes mit »CuraeVitel Balie« bis zu 2.100 Wohnungen für betreutes Wohnen gebaut, die ersten werden bereits Anfang 2020 bezogen und mit Loxone realisiert. Die Kosten für Ambient Assisted Living werden sogar vom Staat mitfinanziert, da in den Benelux-Staaten im Jahr 2030 25 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein werden. Die Niederlande gelten in diesem Segment als Vorreiter.

Leistungsfähiger und erfolgreicher Loxone-Miniserver

Von wegen kurzlebige Technologie: Der vor rund zehn Jahren vorgestellte und bis heute im Bereich der Gebäude- und Hausautomation äußerst erfolgreiche Miniserver von Loxone, zeigt wie es auch anders geht. Die neue Generation des Miniservers aus dem Jahr 2019 knüpft nahtlos an die vorherige Generation an und ist das ideale Werkzeug zur Automatisierung von Smart Homes, Gewerbeobjekten sowie Spezialanwendungen. Die Einführung war ein voller Erfolg.