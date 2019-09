So finden Firmen IT-Fachkräfte

Der Verband der österreichischen Softwareindustrie veranstaltet am 2. Oktober 2019 in Wien zum ersten Mal einen Tech Talents Day für HR- und IT-Entscheider. Im Mittelpunkt stehen dabei internationale Best Practices für IT-Recruiting. [...]

Fachexperten von WeAreDevelopers, N26, Zalando, Bitpanda, Tourradar, bwin, Codeversity, Walls.io und Erste Bank informieren im Rahmen des Tech Talents Day darüber, was sich die IT-Zielgruppe von Arbeitgebern wünscht, und wie etablierte IT-Arbeitgeber, aber auch Startups, das Thema handhaben. »Die Arbeitgeber in Österreich leiden massiv unter dem IT-Fachkräftemangel, jedoch ist dieses Leid in den meisten Fällen selbstverschuldet«, erklärt Benjamin Ruschin, VÖSI-Vorstandsmitglied & WeAreDevelopers-Gründer den Beweggrund für die Initiierung des VÖSI Tech Talents Day. »Mit dem VÖSI Tech Talents Day« bieten wir IT- und HR-Entscheidern einen eintägigen Crashkurs, um internationalen Best Practices für erfolgreiches IT-Recruiting hautnahe zu erleben. Das Event wird auf Englisch abgehalten, weil das die Sprache der Entwickler ist.«

»Fehlende IT-Fachkräfte – damit ist fast jedes IT-Unternehmen konfrontiert. Wir sehen es daher als eine unsere großen Aufgaben, die Software-Branche bei diesem Thema zu unterstützen und Wege aufzuzeigen, wie erfolgreiches IT-Recruiting gelingt. Der VÖSI fordert darüber hinaus auch verbesserte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für IT-Fachkräfte in Österreich. Hier ist die Politik entsprechend gefordert«, ergänzt VÖSI-Präsident Peter Lieber.

Was Software-Entwickler wollen

Der VÖSI Tech Talents Days startet am 2. Oktober mit den Ergebnissen einer europaweiten Umfrage darüber, welche Faktoren Arbeitgeber für Software-Entwickler attraktiv machen. Ana Gospodovina, Director Talent Management bei WeAreDevelopers, präsentiert den Teilnehmer die neuesten Erkenntnisse über das Verhalten von Software-Entwicklern sowie deren Motivationen in Bezug auf die Arbeitgeber-Auswahl und gibt konkrete Handlungsempfehlungen.

Kanika Chauhan, Manager Tech Recruiting bei N26, und Magdalena Masluk-Meller, Lead Sourcing and Talent Relationships Manager bei Zalando, präsentieren den Teilnehmern in umfassenden Einzelvorträgen, wie N26 und Zalando IT-Recruiting in ihren jeweiligen Unternehmen umsetzen. In Gruppendiskussionen veranschaulichen Daniela Todorova, Software Specialist bei bwin), Michael Ionita, CTO von Walls.io, und Johannes Schleicher, Co-Founder von Codeversity, unter der Moderation von Nina Aichinger, Head of HR bei Bitpanda, wie Software-Entwickler wirklich ticken und geben Arbeitgebern Empfehlungen für ihre Arbeitsumgebung und Recruiting-Prozesse.

In einer offenen Diskussionsrunde mit dem Publikum werden die genannten Fachexperten gemeinsam mit Christian Dorfinger, Head of Recruiting & Employer Branding bei Erste Bank und Paulo André, Vice President Engineering bei Tourradar, über die Herausforderungen und Lösungswege diskutieren. Im Vordergrund steht dabei, wie das Wissen über die Zielgruppe und die am VÖSI Tech Talents Day präsentierten Best Practices genutzt werden können, um IT-Recruiting schnell und effizient zu meistern.

»Der VÖSI Tech Talents Day ist eine optimale Möglichkeit, um sich in nur wenigen Stunden umfassendes Wissen rund um das Thema IT-Recruiting zu verschaffen«, sagt COMPUTERWELT-Autorin Christine Wahlmüller-Schiller, die beim VÖSI für Marketing zuständig ist und die teilnehmenden Gäste durch den Tag führen wird. »Als Arbeitgeber für IT-Fachkräfte darf man dieses Event nicht verpassen.«

Der VÖSI Tech Talents Day findet am 2. Oktober 2019 zum ersten Mal im Zuge des VÖSI Software Day 2019 in der Wirtschaftskammer Österreich statt und bietet Entscheidern aus der IT- und HR umfassendes Wissen von internationalen und lokalen Fachexperten rund um das Thema IT-Recruiting. Das Event ist Teil der neuen »VÖSI Talents«-Arbeitsgruppe des Verbandes der österreichischen Softwareindustrie.