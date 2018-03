Top-Thema Datenschutz

Peter Schoderböck von Exclusive Networks erklärt im Gespräch mit der COMPUTERWELT, warum gerade in einer hybriden Cloud-Welt das Thema Datenschutz eine besonders wichtige Rolle spielt. [...]

Was sind für Sie derzeit die wichtigsten Entwicklungen im Cloud-, Infrastruktur- oder IT-Security-Umfeld?

Aktuell bereiten sich viele Kunden auf das Cloud-Zeitalter vor, im ersten Schritt, indem sie ihre eigenen Rechenzentren durch Automatisierungs- und Skalierungsmaßnahmen zu einer echten Private Cloud umbauen bzw. durch den Einsatz von hyper-converged Infrastrukturkomponenten ihre bereits virtualisierten Server mit Speicher- und Netzwerk-Virtualisierung ergänzen. Der damit erreichte Grad an Automatisierung und Sicherheit erlaubt es, die eigene Infrastruktur um Cloud-Dienste zu erweitern und die Möglichkeiten einer multi-Cloud-Umgebung zu nutzen. Erst damit können die technologischen Freiheiten die aus der praktisch unbegrenzten Skalierung und Ubiquität von IT-Ressourcen erwachsen in transparenter und kontrollierbarer Weise genutzt werden.

Mit welchen Herausforderungen sehen sich österreichische Unternehmen bei Cloud-Projekten derzeit konfrontiert?

Zwei Handlungsfelder haben sich als erfolgskritisch herauskristallisiert: Erstens die klare Definition des Nutzens für die Anwender, denn nur wenn Automatisierung und Skalierung von Service-orientierten IT-Systemen einem klaren Zweck dienen, also die unternehmerischen Anforderungen unterstützen, macht der Sprung in die Cloud Sinn. Zweitens die mit der Cloud-Einführung verbundene Notwendigkeit, die internen Abläufe in der IT zu beleuchten und anzupassen.