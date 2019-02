TRANSFORM TO THE CLOUD!

Die Bedeutung der Cloud nimmt in der IT-Welt stetig zu. Jede Menge an Knowhow – natürlich mit Praxisbezug – vermittelt der Fachkongress "CLOUD 2019 Infrastruktur & Security - Austria", der am 10. April in Wien stattfindet. [...]

Der Trend zur Cloud ist ungebrochen, immer mehr Unternehmen untersuchen, wie sie Anwendungen und Services von on-premises in die Cloud verlagern oder wie sie ihre existierenden mit den künftigen Anwendungen im Hybrid- oder Multi-Cloud-Modus überführen und betreiben – wobei die Sicherheit dabei nicht zu kurz kommen darf. Neue Technologien, wie IoT, Machine Learning und künstliche Intelligenz (KI), die mithilfe von Cloud-Services genutzt werden können, eröffnen neue Geschäftschancen. Welche das sind und welche Herausforderungen dabei zu beachten sind, erfahren IT-Verantwortliche auf dem zweiten Fachkongress „CLOUD 2019 Infrastruktur & Security – Austria“, der am 10. April 2019 im Hilton Vienna in Wien stattfindet. In hochkarätigen Keynotes, Praxisberichten, Live-Demos, Workshops und Roundtables gehen IT-Experten richtig zur Sache. Gezeigt werden z.B. moderne Sicherheitslösungen, die auf automatisierte Angriffserkennung mit integrierter künstlicher Intelligenz setzen. Der Fachkongress zielt dabei auf IT-Entscheider aus allen Bereichen sowie Value Added Reseller, IT-Dienstleister, Systemintegratoren, Retailer und Consultants.

Experten-Knowhow

Keynote-Speaker sind die IT-Experten Helmut Leopold, Wieland Alge und Peter Bräutigam. Helmut Leopold leitet am AIT (Austrian Institute of Technology) das Center Digital Safety & Security und verantwortet damit Forschungsschwerpunkte wie Blockchain, künstliche Intelligenz, und Cyber-Sicherheit. In seiner Keynote „Digitale Sicherheit und künstliche Intelligenz – gibt es das?“ geht er u.a. der Frage nach, wie intelligent denn Künstliche Intelligenz ist und behandelt auch Cyber-Security.

Wieland Alge blickt auf achtzehn Jahre in der IT-Security zurück. Der ehemalige Europachef für Barracuda Networks gilt als einer der führenden Security-Experten in Europa. Vor kurzem gründete er mit Gleichgesinnten das Unternehmen MAD, mit dem er sich in Technologie-Startups engagiert, die sich in sehr frühen Phasen befinden. In seiner Keynote behandelt er das spannende Thema „Die digitale Transformation der Kriminalität“. Im Rahmen der Digitalisierung sieht Alge die Gefahr, dass wir den Angreifern zu viele Möglichkeiten bieten, um erfolgreich zu sein. Deswegen müssen wir die Konzepte verstehen, um genau darauf vorbereitet zu sein.

Peter Bräutigam ist Fachanwalt für IT-Recht und Honorarprofessor an der Universität Passau. Der anerkannte Datenschutz- und IT-Rechtsexperte ist u.a. Herausgeber des Handbuchs IT-Outsourcing und gefragter Referent zu aktuellen Fragen des IT-Vertragsrechts. Seine Keynote trägt den Titel: »“Cloud Computing – Ein Praxistest für die Datenschutzgrundverordnung“. Dabei spricht er über erste Praxiserfahrungen nach einem Jahr DSGVO, Cloud Compliance inklusive Checkliste für Cloud-Verträge sowie richtiges Verhandeln von Cloud-Verträgen. Peter Bräutigam und Helmut Leopold leiten zudem auch einen Roundtable.

Cloud-Update für das Business

Darüber hinaus bietet die Agenda eine Mischung aus Live-Demos, Technology Outlooks und interaktiven Formaten sowie Focus Keynotes u.a. zu den Themen „Digital Workplace“, „Container“ aber auch „Smart Factory“. Die begleitende Ausstellung mit relevanten Anbietern aus dem Cloud-Infrastruktur & IT-Security-Bereich gibt Gelegenheit für persönliche Gespräche – eine Plattform also für IT-Entscheider, sich an einem Tag ihr Cloud-Update fürs Business und weitere strategische Ausrichtung sowie einen offenen und konstruktiven Erfahrungsaustausch einzuholen.

Weitere Infos zur Agenda und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.cloud-security-kongress.at.