Vorzeigeland Oberösterreich

Oberösterreich ist zweifellos eines der Vorzeigebundesländer, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Nicht umsonst wird das Software Competence Center Hagenberg als das Silicon Valley Österreichs bezeichnet. [...]

Der große Wermutstropfen, und das zeigt sich gerade in einer digital so aktiven Region wie Oberösterreich, ist der gravierende Fachkräftemangel. Das Wifi Oberösterreich zum Beispiel hat im vergangenen Jahr fast 10.000 Kurse, Lehrgänge und Seminare durchgeführt. Mit den Fachhochschulen und IT-HTLs gibt es weitere Ausbildungsstätten, die sich dem Problem widmen. Doch das ist bei Weitem nicht genug: Zu hoch ist die Nachfrage.

Inzwischen mehren sich die Stimmen, die für das Problem des Fachkräftemangels nicht unbedingt nur unser Bildungssystem verantwortlich sehen: Wir müssen vermehrt (sehr) junge Menschen für die Zukunftsbranche IT begeistern, so der Tenor. Als Papa einer zweijährigen Tochter kann ich hier nur zustimmen und werde das nach Kräften tun. Daher mein Appell an alle Eltern, die in der IT-Branche arbeiten: Begeistern Sie ihre Kinder für IT. Lassen Sie sie so früh wie möglich hineinschnuppern und Erfahrungen sammeln. Nehmen Sie sie mit in die Arbeit. Möglichkeiten gibt es genug. Das wird Ihnen nicht nur Ihr Nachwuchs danken, sondern das ganze Land.