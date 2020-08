Web-Zugang ohne Barrieren

Barrierefrei – das ist in Gebäuden ein klarer, allgemein anerkannter Grundsatz. Krankenhäuser, Ämter, Schulen, Unis, Museen und Theater: Sie alle sollten barrierefrei zugänglich sein. Auch das Internet sollte barrierefrei sein. Allein, es gibt noch viele Barrieren. [...]

Es beginnt bereits mit den Geräten: Computer-Tastatur, Bildschirm, Smartphones, Tablets, Laptops: Viele Menschen können diese Geräte nicht bedienen. Entweder weil sie es nicht gelernt haben, oder, weil sie in der einen oder anderen Weise beeinträchtigt sind. Ältere, sehschwache oder blinde Menschen können die Angebote einfach nicht sehen, geschweige denn lesen. Gehörlose Menschen können Videos, Webinare oder Audio-Anleitungen nicht hören. Mobilitätsbeeinträchtigte Personen können mit der üblichen Computer-Tastatur und dem Smartphone nichts anfangen. Hier gibt es allerdings schon eine Reihe von Angeboten: Handys mit speziell großen Tasten oder Smartphones für ältere Menschen, wie etwa vom österreichischen Unternehmen emporia angeboten, spezielle Computer-Tastaturen, Lesegeräte, die einen Bildschirm in stark vergrößerter Schrift und mit der Möglichkeit von alternativen Kontrasteinstellungen zeigen bis hin zu Braillezeilen oder Brailledisplays. Das sind Computer-Ausgabegeräte für blinde Menschen, die Zeichen in Brailleschrift darstellen. Und wenn es in Richtung der Angebots-Nutzung geht, hilft blinden Menschen etwa ein Screenreader, der Websites vorlesen kann (Kostenlos: der NVDA screenreader, www.nvaccess.org). Für gehörlose Menschen hilft z.B. bei Webinaren und virtuellen Lern-Angeboten die Darstellung in Gebärdensprache, bei Video-Angeboten helfen Untertitel.

Auch viele Startups haben sich dem Thema Barrierefreiheit in punkto einfache Sprache verschrieben. atempo aus Graz kann mit der Capito-App (www.capito.eu) Sprache automatisiert von einem Sprach-level auf ein niedrigeres Level übersetzen, das wird etwa in Zusammenarbeit mit der APA und dem ORF für »Nachrichten in einfacher Sprache« eingesetzt. Mit Simax (www.simax.media) gibt es ein weiteres österreichisches Startup, das Sprache automatisch in die Gesten und Mimik eines Gebärdensprache-Avatars übersetzt. OrCam aus Israel (www.orcam.com/de) bietet mit OrCam MyEye ein Gerät, das sich an nahezu jedem Brillengestell befestigen lässt. Es kann verzögerungsfrei Texte aus einem Buch, von einem Smartphone-Bildschirm oder einer anderen Oberfläche vorlesen. Sogar Gesichts-, Farb- und Geldschein-Erkennung ist damit möglich.

Aber viele Hilfsmittel können nur dann einwandfrei Hilfestellung leisten, wenn auch die Web-Angebote selbst barrierefrei gestaltet sind. Barrierefreie Websites zu schaffen heißt Webangebote zur Verfügung zu stellen, die von allen Menschen in gleicher Weise einfach, rasch und komfortabel genutzt werden können.

Das Thema Zugänglichkeit und Barrierefreiheit von Webangeboten ist in Österreich ursprünglich im Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BBGG, seit 2006) und im E-Government-Gesetz rechtlich verankert. Auch der E-Government-Aktionsplan 2016 – 2020 enthält »Inklusion und Barrierefreiheit«. Ende 2016 wurden die Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu Webseiten im EU-Parlament beschlossen, sie basiert auf den »Web Content Accessibility Guidelines« (derzeit WCAG 2.1 AA), die vom World Wide Web Consortium (W3C) festgelegt wurden. Im Juni 2019 trat zudem der »European Accessibility Act« in Kraft, der bis Sommer 2022 in nationales Recht umzusetzen ist. In Österreich wurde das Webzugänglichkeitsgesetz (WZG) verabschiedet. Das WZG ist seit 23. September 2019 in Kraft und verpflichtet den Bund, behördliche Websites und mobile Anwendungen so zu gestalten, dass der Zugang für alle Nutzerinnen und Nutzer uneingeschränkt möglich ist. Ebenso wie das Impressum und die Datenschutzinformation (DSGVO-Information) muss jede öffentliche Website auch eine Barrierefreiheitserklärung beinhalten. Ein Blick auf die Website des Bundeskanzleramts und der Ministerien zeigt: Die Barrierefreiheitserklärung ist fast durchgängig vorhanden, beim Landwirtschaftsministerium fehlt sie derzeit. Dafür ist etwa der Stadt Wien Barrierefreiheit in jeder Hinsicht ein sehr großes Anliegen. Zur Prüfung wurde in der FFG eine Monitoring-Stelle für Barrierefreiheit eingerichtet.

In den USA gibt es schon viel länger Bestrebungen zur Barrierefreiheit. Bereits 1990 wurde der Americans with Disabilities Act beschlossen (ADA). Bekannt ist der Fall der Pizzakette Domino’s die geklagt wurde, weil ein blinder Mensch auf der Website keine Pizza bestellen konnte. »In den USA kommen bei Klagen ganz schnell sehr hohe Summen zusammen, wenn nur ein blinder Mensch klagt. Daher sind US-Unternehmen sehr daran interessiert, ihre Angebote barrierefrei zu gestalten«, erklärt Klaus Höckner, Vorstand der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen in Österreich, selbst langjähriger Web Accessibility Experte und einziger allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger in diesem Bereich. Höckner hat in Österreich auch die Ausbildung zum Certified Web Accessibility Expert mitbegründet, die derzeit via WKO-Bildungsinstitut Incite angeboten wird. Höckner fungiert hier auch als einer der Prüfer. Allerdings ist der Zuspruch bis jetzt mäßig, aktuell sind nur 21 Personen zum Web Accessiblity Expert zertifiziert.

»Bei den Unternehmen und Agenturen fehlt das Bewusstsein und das Fachwissen für Web Accessibility leider oftmals noch gänzlich«, bedauert Höckner. Dabei liegen die Vorteile für Website-Anbieter auf der Hand: Eine klare Struktur, gute Lesbarkeit, gut erkennbare Kontraste, verständliche Texte und optisch gut erkennbare Angebote erreichen einfach viel mehr Menschen.

Eine barrierefreie Website oder App fängt an mit einer leicht verständlichen Sprache, gut lesbarer Schrift und einem ausreichenden Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe sowie Bildtexten (Alt-Texte) für Vorleseanwendungen (Screenreader). Semantische Auszeichnungen für Strukturelemente wie Navigation oder barrierefreie Formulare sind wichtige Schritte. »Wenn Web Accessibility von Anfang an bei der Website-Entwicklung mitgedacht wird, kostet das nur unwesentlich mehr, bringt aber viele Vorteile: Neben einer verbesserten User-Experience und einer größeren Reichweite kann auch die SEO-Performance gesteigert werden«, sagt Werner Rosenberger von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen in Österreich, die auch die Abwicklung des WACA-Zertifikats anbietet (Web Accessibility Certificate Austria, www.waca.at). WACA ist das erste unabhängige Qualitätssiegel in Österreich für barrierefreie Websites und wird in den drei Abstufungen Bronze, Silber und Gold vergeben. Als unabhängige Zertifizierungsstelle fungiert die TÜV Austria.

Bislang sind rund 20 Websites zertifiziert. Pionier war der REWE-Konzern, der einige REWE-Websites WACA-zertifizieren ließ. Auch die Unis und FHs als öffentliche Einrichtungen müssen Web-Barrierefreiheit per Stichtag 23. September erfüllen. Im Moment ist erst die FH des bfi Wien WACA-zertifiziert, »im Uni-Bereich ist die Awareness aber jetzt da«, betont Werner Rosenberger. In der Politik hat der NÖ Landtag im Zuge des Relaunch der Website auch die WACA-Zertifizierung beauftragt. Auch die sehr umfassende Website der Wirtschaftskammer ist seit letztem Jahr mit dem WACA-Zertifikat in Bronze ausgezeichnet. Das bislang einzige WACA-Gold-Zertifikat wurde im März an die ÖBB Infrastruktur Website verliehen. Kosten: Das Startpaket für kleine Websites mit einem Prüfumfang von fünf Sites ist für 1.150 Euro zu haben. Dazu kommt eine intensive Vorarbeit/Veränderung einer bestehenden Website, damit sie der Prüfung standhält.