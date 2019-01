Weiterhin beste Aussichten für IT-Absolventen

Im Bachelorstudiengang IT Infrastruktur-Management an der FH Burgenland lernen Studierende das, was der Arbeitsmarkt braucht. [...]

IT-Fachkräfte sind heiß begehrt und für Unternehmen jeder Größe wertvolles Gut. An der FH Burgenland bildet der Bachelorstudiengang IT Infrastruktur-Management Expertinnen und Experten aus, die breit und vor allem rasch einsetzbar sind. „Unsere Absolventinnen und Absolventen erlernen durch ihre Ausbildung wichtige Fähigkeiten, um anschließend durch ihr Wissen im Bereich der Infrastruktur neue Wege zu beschreiten“, so Studiengangsleiter Christian Büll.

Das Studium verbindet klassische Informatik und Netzwerktechnologien der Infrastruktur. Wer an modernen Computersystemen, Netzwerken und dem Internet-of-Things interessiert ist, trifft mit diesem Studium die richtige Entscheidung.

Praxisnah

Auf Absolventen wartet ein mehr als spannendes und vielseitiges Berufsfeld. Sie arbeiten in Unternehmen jeder Größe, die IT-Infrastrukturen aufbauen, betreiben und warten. Sie sind Projektleiter für IT-Infrastrukturprojekte oder IT-Berater. Von den Lehrenden an der Fachhochschule Burgenland werden sie in den Lehrveranstaltungen bestens darauf vorbereitet: Neben hauptberuflichen Lehrenden bringen Praktiker aus der Wirtschaft ihre Expertise ein.

„Die Absolventen dieses Studiengangs sind in der Lage, aktiv moderne Informationstechnologien mitzugestalten und sind damit sehr gefragt. Und eines sehe ich auch ganz klar: im Bereich der IT-Infrastruktur haben unsere Absolventinnen und Absolventen sehr gute Jobchancen und werden diese Chancen auch in Zukunft bei steigender Digitalisierung immer haben.“