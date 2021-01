20% für „die beste Eingangsrechnungsverarbeitung“

Wir haben „den aktuell besten Eingangsrechnungs-Workflow auf diesem Planeten geschaffen“ - schreiben unsere Kunden! Im Zuge der Investitionsprämie ist er jetzt mit 20% erhältlich – noch bis 28.02.21 [...]

Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass unternehmenskritische Prozesse in analoger, papierbasierter Form oftmals zu unflexibel und komplex sind. Können sie aber digital und ortsunabhängig weitergeführt werden, gewinnt das Unternehmen an Sicherheit und Resilienz gegenüber außergewöhnlichen Situationen. Höchste Zeit, um in die eigene Zukunft zu investieren.

Smarte Eingangsrechnungslösung für automatisierte Geschäftsprozesse

smart INVOICE ist in der Lage, alle relevante Rechnungsdaten zu extrahieren und an das Folgesystem weiterzugeben, ohne vorher die Rechnungslayouts zu kennen. Es erkennt internationale Rechnungen ebenso wie variierende Zahlungskonditionen und überprüft automatisch auf Konformität, Compliance Regeln und die Konsistenz der Beträge. Der anschließende mehrstufige, multimandanten-fähige Freigabeprozess mit smartWorkflow kann auch mobil unkompliziert durchgeführt werden. Langwierige und fehleranfällige Freigabeprozesse im Haus fallen weg, die Eingangsrechnungsverarbeitung ist stattdessen schnell, kostensparend und nachhaltig.

Einfache Kommunikation, revisionssichere Archivierung

Ein Großteil der Lieferanten bietet seine Rechnungen mittlerweile in digitaler Form an, dadurch ergeben sich enorme Zeitersparnisse. Die Möglichkeit, bei jeder Rechnung im System direkt mit KollegInnen zu kommunizieren, unterstützt das betriebliche Steuerungsverfahren. Ein reibungsloser Ablauf und eine schnelle Kommunikation sind somit garantiert. Mithilfe von AuditProof eArchive können alle Rechnungen revisionssicher abgelegt werden. Eine Prüfung der KPMG AG nach dem Prüfverfahren IDW PS880 bescheinigt, dass das Add-On für Microsoft SharePoint gesetzliche Anforderungen an revisionssichere Archivierungssysteme in Österreich und Deutschland erfüllt. Mit den Compliance Features von Office 365 ist auch eine revisionssichere Archivierung in der Cloud möglich.