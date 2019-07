Branchenspezifische Verschlüsselung: 4 Beispiele

Nebst den Personaldaten, die nach Auflagen der DSGVO zwingend geschützt werden müssen, gibt es weitere, branchenspezifische Informationen, die auf jeden Fall schützenswert sind. Hier sind 4 Beispiele. [...]

Spätestens nach der Einführung der DSGVO ist klar, dass Personaldaten bei der Übertragung immer geschützt werden sollten. Für einige Unternehmen ist damit der Bedarf an Verschlüsselung bereits gedeckt, aber es gibt Branchen, die besonders auf die Vertraulichkeit von Informationen angewiesen sind und daher bei der Verschlüsselung noch weiter gehen müssen. Hier sind 4 Beispiele:

1. (Bio-)Technologie

Im Technologiesektor tätige Firmen haben oft Abteilungen für Forschung und Entwicklung, in denen grosse Datenmengen anfallen, die entscheidend für den erfolgreichen Geschäftsbetrieb sind. Manchmal kann die Offenlegung wichtigen geistigen Eigentums für ein Unternehmen sogar existenzbedrohend sein. Ob es sich nun um die pharmazeutische Industrie, den Automobilsektor oder sonstige Fertigungsindustrie handelt, diese Informationen müssen bei der Übertragung verschlüsselt werden, und zwar egal ob intern oder ausserhalb des Unternehmens.

2. Finanzdienstleistungen

Für Finanzdienstleister, wie Banken, Versicherer und Steuerberater, ist die Nutzung und Verarbeitung vertraulicher persönlicher Informationen Kern der geschäftlichen Tätigkeit, und sie teilen und versenden Informationen häufig sowohl intern als auch mit ihren Kunden. Diese Daten müssen auch intern geschützt werden, um die Gefahr durch Insider-Bedrohungen zu mindern.

Ausserdem ist ein wichtiger Aspekt bei Finanzdienstleistern, dass ihre Kunden meist Privatpersonen sind. Diesen übermitteln sie zum Beispiel Informationen über getätigte Investitionen oder ihren Kontostand. Privatpersonen verfügen sehr selten über Wissen und Infrastruktur zur Verschlüsselung, was Datenverlust Tür und Tor öffnet.

3. Gesundheitswesen

Alle Aktivitäten zur Sammlung und Analyse von Patientendaten sollten höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechend geschützt werden. Für Unternehmen in diesem Sektor sind diese Daten nicht nur ein Nebenprodukt ihrer geschäftlichen Aktivität, sondern stehen im Zentrum ihrer Wertschöpfung. Ob also das Testresultat eines Patienten vom Labor an den Auftraggeber geschickt wird oder verschiedene Mitarbeiter zusammen an einem grossen medizinischen Vergleichstest arbeiten, Verschlüsselung ist bei der Übertragung von Patienteninformationen unerlässlich.

Und im Gesundheitswesen tritt bei der Kundenkommunikation die gleiche Aufgabenstellung auf wie bei Finanzdienstleistern: die Kunden (Patienten) haben in der Regel keine Verschlüsselungstechnologie im Einsatz.

4. Medien

Bei Zeitungen, Fernsehsendern und anderen in der Medienbranche tätigen Firmen sind es nicht geheime Rezepturen oder Produktinnovationen, die den Wert des Geschäfts ausmachen, sondern Inhalte und Nachrichten, die sie veröffentlichen. Und auch diese müssen vor Wettbewerbern geschützt werden. Zudem ist es für Quellen und Whistleblower wichtig, sicher und unkompliziert mit den Medien kommunizieren zu können. Je einfacher eine Zeitung es Quellen macht, vertraulich mit ihr in Kontakt zu treten, desto wahrscheinlich ist es, dass ein Whistleblower sich an sie statt an die Konkurrenz wendet. So wird die Vertraulichkeit der Daten letztendlich zum Wettbewerbsvorteil. Und das zeichnet alle vier genannten Beispiele gleichermassen aus.

Wichtige Informationen verschlüsseln – branchenunabhängig

Unabhängig von der Branche ist es für Unternehmen wichtig, beim Versand sensibler Daten Kommunikationspartnern eine einfache und sichere Verschlüsselungslösung zur Verfügung zu stellen.

totemo bietet dafür die Verschlüsselungslösung totemomail® an, die über ein Verschlüsselungs-Gateway die E-Mail-Kommunikation mit beliebigen externen Partnern schützt. Zusätzlich bietet die Lösung eine Komponente für den internen E-Mail-Verkehr sowie alternative Verschlüsselungsverfahren an. Diese Verfahren eignen sich für Kommunikationspartner, die keine Infrastruktur haben, um sicher auf die sensiblen Daten zuzugreifen. So kann jeder Kommunikationspartner sicher und bequem erreicht werden – egal welche Infrastruktur er hat oder ob er ein Technik-Talent ist.

Die totemo ag bietet Lösungen für E-Mail-Sicherheit, sicheren Datenaustausch und sichere mobile elektronische Kommunikation.