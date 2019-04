Abgeschreckt durch die zunehmende Komplexität in der Cloud?

ngworx.ag unterstützt Sie mit innovativen Ansätzen und sicheren, automatisierten Cloud-Architekturen, die Komplexität Ihres Netzwerks zu reduzieren und den Betrieb zu vereinfachen. Wir machen Ihr Netzwerk fit für die Cloud-Ära. [...]

Wer Expertise im Netzwerkbereich sucht,

findet diese bei ngworx.ag

Sehen Sie sich auch mit ständig wachsenden und sich wandelnden Anforderungen an Ihr Netzwerk konfrontiert? Was heute zählt, sind Sicherheit, Leistung und Qualität. Gleichzeitig müssen Netzwerke flexibel, effizient und einfach sein.

Mit innovativen Technologien und spezifischem Know-how unterstützen die Netzwerkspezialisten von ngworx.ag ISPs, Enterprises, KMUs und Unternehmen aus dem Telekommunikationsumfeld, selbst die komplexesten Netzwerkheraus-forderungen zu meistern.

Netzwerke als DNA, Engineering aus Leidenschaft

Seit 2013 bietet die in Zürich ansässige ngworx.ag Consulting-, Engineering und Integrations-Dienstleistungen im Netzwerkbereich an. Kunden in der Schweiz, in Österreich und ganz Europa schätzen die tiefe technische Expertise, den lösungsorientierten Fokus und die praktische Erfahrung des Dienstleisters, die durch Hersteller-Zertifizierungen auf höchstem Level abgerundet wird. Welchen hohen Stellenwert Kompetenz, Mitarbeiter und Technologie bei ngworx.ag einnehmen, zeigt, dass das knapp 20-köpfige Team zu ¾ aus Netzwerk-, System-, Software Engineers besteht. Zudem ist das Unternehmen seit 2016 ISO9001 zertifiziert und verfügt über eine 24×7 Serviceorganisation.

ngworx.ag ist der größte Juniper Networks Partner

in Österreich und der Schweiz

Neben dem Beratungsgeschäft vertreibt, integriert und betreibt ngworx.ag Netzwerkhardware- und Netzwerkmanagement-Lösungen von ausgewählten strategischen Partnern wie Juniper Networks, einem führenden Anbieter für automatisierte, skalierbare und sichere Netzwerke. „Mit Juniper Networks können wir unseren Kunden eine leistungsstarke, innovative und kommerziell attraktive Alternative zu gängigen Netzwerkherstellern anbieten und gebündelt mit unserem Produkt- und Fachwissen ganzheitliche, individuelle Lösungen entwickeln und umsetzen“, so Johannes Resch, Managing Partner und Mitgründer der ngworx.ag.

ngworx.ag als starker Partner an Ihrer Seite – jetzt auch in Österreich

Die Verbindung zu Österreich ist seit jeher stark. So bringt der gebürtige Österreicher Johannes Resch zahlreiche Kontakte als auch beste Marktkenntnis mit und ist regelmäßig vor Ort, um bestehende Kunden wie IPAX und next layer zu betreuen. Mit lokalem Personal folgt jetzt der nächste Schritt. Johannes Resch ist schon gespannt: „Wir freuen uns, neben unserer seit Jahren erfolgreichen Geschäftstätigkeit in der Schweiz nun auch vor Ort in Österreich für unsere Kunden verfügbar zu sein.

Wir begleiten Sie in die Zukunft

Netzwerke und Technologien befinden sich im Umbruch. ngworx.ag unterstützt Sie mit innovativen Ansätzen und sicheren, automatisierten Cloud-Architekturen, die Komplexität Ihres Netzwerks zu reduzieren und den Betrieb zu vereinfachen. Wir führen Sie in die Cloud, sodass Sie von einer höheren Business-Agilität profitieren. Wir machen Ihr Netzwerk fit für die Zukunft – und damit auch Ihr Unternehmen.

Lernen Sie uns kennen: www.ngworx.ag