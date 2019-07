Airport Dubrovnik startet durch

Gemeinsam mit dem Flughafenbetreiber entwickelt Rittal ein neues Rechenzentrum für höchste IT-Sicherheit. Welches die wichtigsten Faktoren bei der Entscheidungsfindung waren, lesen Sie hier. [...]

Ausfallsichere IT-Systeme für Check-in und Gepäckverteilung rund um die Uhr und hochverfügbare IT für über 3,5 Mio. Fluggäste in Dubrovnik ab 2019 gehörten zu den Herausforderungen.

Die kroatische Hafenstadt Dubrovnik hat sich zu einem äußerst beliebten Reiseziel entwickelt. Da die Urlauber heute aus allen Teilen der Erde nach Kroatien kommen, ist auch die Auslastung der Flughäfen enorm gestiegen. Insbesondere in Dubrovnik waren daher eine Modernisierung des Flughafens und der Ausbau der IT-Infrastruktur inklusive einem neuen Rechenzentrum notwendig.

„Die Lösung von Rittal bringt uns die Sicherheit, dass wir auch bei kurzeitigen Stromausfällen unsere Systeme weiterhin betreiben können“, sagt Tomislav Macan, Maintenance and Development Manager, Dubrovnik Airport

Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit & Qualität

Eine ausfallsichere IT-Infrastruktur ist für ein Flughafenmanagement unerlässlich. Da der Flughafen Dubrovnik rund um die Uhr geöffnet ist, waren Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit und Qualität der IT-Infrastruktur die wichtigsten Faktoren bei der Entscheidungsfindung.

Im Rechenzentrum kommen TS IT Racks von Rittal zum Einsatz. Diese sind in einem Rittal Sicherheitsraum aufgestellt, der höchsten physikalischen Schutz vor unberechtigtem Zugriff oder vor Feuer bietet, wie sie etwa im ECB-S-Standard des European Certification Board Security Systems spezifiziert sind. Durch die hohe Standardisierung aller Komponenten gelingt der Ausbau der TS IT Racks besonders schnell und effizient. Für die Brandfrüherkennung sorgt ein spezielles Monitoringsystem, während die Überwachung der Infrastrukturkomponenten mit der Monitoringlösung Rittal CMC III erfolgt. Diese ist mit dem zentralen Überwachungssystem des Gebäudes verbunden, sodass die IT-Operatoren den Status der Gesamtanlage auf einen Blick erfassen.

Innerhalb einer kritischen Infrastruktur ist die Energieversorgung ein sensibles Thema und ein Ausfall der IT würde sofort den Betrieb im Terminal behindern.

Gewährleistung höchster Redundanz

Im Falle eines Stromausfalls wird das Rechenzentrum durch Generatoren und modulare USV-Anlagen mit Strom versorgt. Mit einer einzigartigen dezentralen, parallelen Architektur (DPA) gewährleistet sie höchste Redundanz sowie kontinuierliche und zuverlässige Energie für das neue Rechenzentrum. Das Rechenzentrum verfügt über einen Doppelboden, um mechanische Installationen im darunterliegenden Raum zu ermöglichen. Im Brandfall löst ein Brandfrüherkennungssystem eine Gaslöschung aus.

„Innerhalb einer kritischen Infrastruktur ist die Energieversorgung ein sensibles Thema, und ein Ausfall der IT würde sofort den Betrieb im Terminal behindern. Die Lösung von Rittal bringt uns die Sicherheit, dass wir auch bei kurzzeitigen Stromausfällen unsere Systeme weiterhin betreiben können“, so Tomislav Macan, Maintenance and Development Manager, Dubrovnik ­Airport. Das Thema Energie ist aber auch an anderer Stelle ein zentrales Thema in diesem Projekt gewesen, nämlich bei der Optimierung der laufenden Betriebskosten.

Energieeffiziente Kühlung

Wer ein Rechenzentrum betreibt, schaut besonders intensiv auf die anfallenden Kosten. Allein die Kühlung der IT-Systeme verschlingt im Durchschnitt rund 30 Prozent der gesamten Energiekosten. Da ist es naheliegend, bei der IT-Kühlung nach energiesparenden Lösungen zu suchen. Rittal entwickelte für den Airport Dubrovnik ein Konzept mit einer Warmgangschottung und installierte Kühlsysteme der Serie Liquid Cooling Package Cold Water (LCP CW) mit externen Chillern für die Kälteerzeugung. Die Wärmetauscher sitzen zwischen den IT Racks, saugen die warme Luft an und geben kühle Luft ab. Die Geräte nutzen Wasser als Kühlmedium und arbeiten sehr energieeffizient, wenn sie innerhalb einer Reihenkühlung mit Warmgangschottung arbeiten. Weiterhin sind die LCP CW-Kühlsysteme in redundanter Ausführung installiert, um damit die Ausfallsicherheit der Gesamtanlage zu verbessern.

Der Flughafen Dubrovnik ist rund um die Uhr geöffnet. Im Rechenzentrum kommen TS IT Racks von Rittal zum Einsatz

