Arbeiten in Zeiten der Corona-Epidemie

Flexibilität ist ein entscheidendes Kriterium moderner Arbeits- und Kommunikationslösungen, der „Anywhere Workplace“ ist in vielen Unternehmen an die Stelle des festen Büroarbeitsplatzes getreten. [...]

Im Moment kommt dem Arbeitsplatz im Home Office allerdings eine ungeahnte Bedeutung zu: Er stellt die Funktionsfähigkeit und die reibungslosen Arbeitsabläufe auch in Zeiten von Corona sicher. Mit der Home Office-Lösung by innovaphone, die zum Kauf, als Mietmodell oder in der Cloud vertrieben wird, stehen auch zuhause alle benötigten Tools zur Verfügung.

Mit den Kollegen chatten, schnell eine Videokonferenz einberufen und den Bildschirm teilen, den Präsenz-Status anderer Mitarbeiter sehen, eine Voicemail abhören – mit Home Office by innovaphone ist dies auf der Basis der innovaphone myApps Plattform einfach und unkompliziert möglich. Diese umfasst Apps zum Kommunizieren, zum Arbeiten und zum Administrieren, auf die von einer einheitlichen Benutzeroberfläche zugegriffen werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie vom Desktop-PC, mit dem Smartphone (Android, iOS) oder via Browser darauf zugreifen – der Leistungsumfang ist immer derselbe. Das gilt auch unabhängig davon, ob Sie sich für die Installation On-Premises entscheiden, bei der innovaphone myApps auf einem Gateway oder virtualisiert läuft, oder für den Bezug der Home Office-Lösung vollständig aus der Cloud, wo keinerlei Hardware-Anforderungen anfallen.

Für Administratoren ist die Anbindung neuer Heimarbeitsplätze in die Firmeninfrastruktur ebenfalls einfach: Sie haben direkten Zugriff auf Apps zur Installation, Konfiguration und Verwaltung der Home Office by innovaphone Lösung. So können beispielsweise mit der Devices App alle Geräte der Installation verwaltet und per Fernwartung Änderungen in der Konfiguration durchgeführt werden. In der Alarm App werden alle aktiven Hinweise auf Fehler oder potenzielle Probleme angezeigt.

Und auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz: Alle maßgeblichen Sicherheitsprotokolle sind in die Home Office by innovaphone Lösung implementiert. Zusätzlich schützen der innovaphone Reverse Proxy und der innovaphone Session Border Controller (SBC) die Lösung zuverlässig vor Angriffen aus dem Internet.

Bei der Wahl des kommerziellen Modells sind Unternehmen vollkommen frei und können zwischen Kauf, echter Miete (kein Leasing) und Bezug aus der Cloud wählen. Die einzelnen Modelle können auch miteinander kombiniert werden. Vertrieben wird Home Office by innovaphone über die bewährten indirekten Vertriebskanäle, so dass sich hier neue Geschäftsmöglichkeiten für innovaphone Reseller ergeben.

Lesen Sie mehr zu Home Office by innovaphone unter https://www.innovaphone.com/de/unified-communications/home-office-by-innovaphone.html

Im Raum Wien wird die Anbindung von Home Offices durch besondere Fördermaßnahmen finanziell unterstützt. Näheres dazu unter https://cockpit.wirtschaftsagentur.at/Cockpit/Cockpit.aspx?target=2111927&&select=3110829