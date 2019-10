Backup & Recovery-Lösung für Microsoft Office 365

Schnelle Backups, hohe Sicherheit sowie Transparenz, Kontrolle und Analysen für Ihre Daten- vereint im Veeam Backup for Office 365! [...]

Sicherheit, Schutz und Verfügbarkeit – genau diese Eigenschaften werden bei Organisationen großgeschrieben, wenn es um wichtige oder gar sensible Daten geht. Veeam Backup for Microsoft Office 365 vereint all diese Themen: Die benutzerfreundliche Lösung erlaubt ein zuverlässiges Backup und schnelle, granulare Wiederherstellung dank Suchfunktionalität von konkret benötigten Office 365-Objekten aus Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive für Business sowie für Microsoft Teams. Auch Kontrolle, intelligentes Management und der Zugriff auf geschäftskritische Informationen sind sichergestellt.

Die Microsoft Office 365-Plattform findet bei Organisationen vor allem aufgrund der einfachen Verfügbarkeit der Daten große Beliebtheit, da über die SaaS-Anwendung jederzeit und überall ein Zugriff auf die benötigten Daten erfolgen kann. Dabei wird jedoch oftmals im Kontext Cloud das Thema Backup und Recovery vernachlässigt: Ergebnisse einer Umfrage der IT-Marktforscher von 451 Research zeigen, dass sich 49 Prozent bei Backup und Restore von SaaS-Applikationen auf ihren Cloud-Anbieter verlassen. Doch auch wenn Microsoft das Management und den Betrieb der Cloud-basierten Dienste bereitstellt wird oftmals vergessen, dass die Organisation selbst für den Schutz ihrer Daten die Verantwortung trägt.

Die Speicherung mit Office 365 SharePoint und OneDrive bietet zwar Instrumente für die Archivierung und die Einrichtung von Arbeitsabläufen an, jedoch stellen sie keinen Ersatz für ein Office 365-Backup dar. Neben dem wichtigen Thema der Datensicherung spielen erweiterte Governance- und Wiederherstellungsoptionen eine wesentliche Rolle im Datenmanagement. So sind auch umfangreiche und flexible Funktionen für Wiederherstellung und Management der Datensicherung gefragt. Beim Veeam Backup for Microsoft Office 365 sind alle Daten unabhängig von der Cloud-Plattform und werden durch eine Reihe von Instrumenten verwaltet, die eine granulare Wiederherstellung, Sicherheit und Governance bieten.

Eine zuverlässige Lösung für Backup und Recovery für die Sicherung und rasche Wiederherstellung von Office 365-Daten ist essentiell, um Datenverluste und damit einhergehende enorme Kosten und Vertrauensverluste zu vermeiden. Mit Version 3 ist es für Unternehmen einfacher denn je, Office 365 Exchange-, SharePoint- und OneDrive-Daten effizient zu sichern und zuverlässig wiederherzustellen. User profitieren von einer Vielzahl an Vorteilen wie einem bis zu 30-mal schnelleren Backup, höherer Sicherheit für Office 365-Backup-Daten durch Multi-Faktor-Authentifizierung sowie mehr Transparenz und besseren Analysen mit Office 365-Datenschutzberichten. Das Veeam Backup for Microsoft Office 365 ist in Abonnements von ein bis fünf Jahren erhältlich.

