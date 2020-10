Bereit für die digitale Zukunft in OÖ?

Sichern Sie sich das 5G-Netz exklusiv auf Ihrem Firmenstandort und profitieren Sie von schneller mobilen Datenübertragung, geringen Ladezeiten und hoher Zuverlässigkeit. [...]

Die 5G-Technologie ist heute schon der Kommunikationsstandard der Zukunft:

Ob Industrie 4.0, IoT oder Augmented Reality – in der Robotik, in Fahrzeugen, in der Smart City oder in der Medizin. Die zunehmende Digitalisierung von Industrie-, Logistik- und Gewerbeanwendungen erfordert auch flexible und hochzuverlässige drahtlose Datenübertragungssysteme.

Mit dem sogenannten „5G-Campus-Netz“ bietet die LINZ AG TELEKOM neben einer hochqualitativen Glasfaseranbindung eine zuverlässige, drahtlose Datenübertragung, die exklusiv am Firmenstandort zur Verfügung steht und viele Vorteile bietet:

Schnellstmögliche mobile Datenübertragung

Hohe Gerätedichte

Geringe Latenzzeiten

Exklusivität

Sicherheit und Zuverlässigkeit

In Absprache mit Ihnen realisiert die LINZ AG TELEKOM Ihr privates 5G-Campus-Netz – von der Installation bis zum Betrieb inklusive Service und Management. So können Sie die optimale Infrastruktur zur Umsetzung von 5G-Anwendungen in Ihrem Unternehmen nutzen.

5G-Anwendungen:

Predictive Maintenance: Anbindung drahtloser Sensoren / Feldbus-Gateways zur Erfassung von Maschinenzuständen

Smart Factory (z. B. Vernetzung von Robotern)

Prozessüberwachung

Videoanwendungen (z. B. Entertainment- und Infotainmentanwendungen)

Augmented Reality

Lokalisierung von mobilen Geräten, Werkzeugen, etc.

Wir sind bereit für die digitale Zukunft in Oberösterreich. Sie auch? Kontaktieren Sie uns unter 0732/3400-9455 oder wir-sind-hier@linzag.at

Jetzt 5G-Netz sichern!