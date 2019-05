CIS-Symposium 05.06., Wien: NIS- GESETZ – wie geht es weiter?

Auslegung, Umsetzung, Sanktionen für Betreiber kritischer Infrastruktur. Top-Themen für CIO & Co im Kursalon. [...]

Der beliebte Branchen-Treffpunkt der Zertifizierungsorganisationen CIS und Quality Austria öffnet wieder seine Pforten: Am 05. Juni 2019 steht der Wiener Kursalon ganz im Zeichen neuer Technologien: „Künstliche Intelligenz zwischen Mensch und Maschine: Sicher in die Zukunft mit ISO 27001 / ISO 20000“ lautet das Leitmotiv des renommierten Information-Security-Symposiums, das sich heuer zum 15. Mal jährt. Die Keynote gestaltet der erfolgreiche Sachbuch-Autor und langjährige Stanford-Forschungsprofessor Roland Benedikter mit seinem Ausblick auf den „Horizont an neuen Chancen und Risken durch Künstliche Intelligenz“. Man darf auf seine ebenso informativen wie extravaganten Ausführungen gespannt sein. Den juristischen Schwerpunkt des Nachmittags bildet das NIS-Gesetz mit der Fragestellung seiner praktischen Umsetzung und möglicher Sanktionen für Betreiber kritischer Infrastruktur – von Banken über Health bis Telekommunikation.



Traditionell umrahmen Networking und Erfahrungsaustausch das Symposium. Im einzigartigen Ambiente des Wiener Kursalons erwarten die Veranstalter mehr als 200 Teilnehmer aus führenden Unternehmen sowie etablierte Berater und Lösungsanbieter an den Info-Cubes. Die Moderation übernimmt in charmant-professioneller Weise der ORF-Journalist und Autor Franz Zeller.

VORTRÄGE:

Gesunde IT: ISO-27001-Security für kritische Infrastruktur

Angefragt Landeskrankenanstalten

Low Risk, more Fun: Risikominierung Bottom-Up im ISMS

Julian Obenland, s IT Solutions AT Spardat GmbH / Erste Group

ISO 20000 als Baseline: Agile Service Life-cycle Strategie

Mag. Georg Talasz, ACP IT Solutions Gmb

NIS: Sicherheit kritischer Bereiche – Umsetzung/ Sanktionen

CIS-Experte in Kooperation mit BMI angefragt

KI, IoT & Co mit Managementsystemen adressieren

Dr. Anni Koubek, Quality Austria

Künstliche Intelligenz: Horizont neuer Chancen und Risken

Dr. Dr. Dr. Roland Benedikter, Eurac Research Bozen

AUSSTELLER:

avedos: performance with integrity in Information Security

Calpana: Ganzheitliches Risiko- und Sicherheitsmgmt mit CRISAM®

CoreTEC: ISO 27001 – Information Security Consulting

Fortinet: Security Fabric – Lösungen für mehr Cyber-Sicherheit

It.sec: security for your information – tests, audits, services

LogMeIn: Enterprise Passwort Management mit LastPass

NTT Security: Securing Smart Societies

SEC4YOU: Ihre IT-Sicherheit unter der Lupe

XSEC: Your Security is our Business

Wann: Mi., 05. Juni 2019, 13.00 – 18.30 Uhr / Open End

Wo: Kursalon, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Information & Anmeldung: www.cis-cert.com/Symposium