Cybersecurity-Konferenz „ISW“ am 17.09.2019 in Wien

Die Information Security World von NTT Security findet in diesem Jahr erstmals auch in Österreich statt. Treffen Sie die besten IT-Spezialisten und erleben Sie herausragende Keynote-Speaker. [...]

„SECURING SMART SOCIETIES“

Die Information Security World (ISW) 2019 wird von NTT Security, dem „Security Center of Excellence“ der NTT, gemeinsam mit Partnerunternehmen der NTT Ltd. wie Arkadin, Dimension Data, e-shelter, itelligence, NTT Communications und NTT DATA ausgerichtet. Die seit etlichen Jahren in Deutschland erfolgreich durchgeführte Veranstaltung findet 2019 zum ersten Mal zusätzlich auch in Österreich statt. Schwerpunktmäßig adressiert die diesjährige Veranstaltung die schnell fortschreitende Digitalisierung und die „Smart Society“, die durch smarte Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Internet of Things (IoT) und Blockchain, aber auch Augmented und Virtual Reality oder Robotic Process Automation (RPA) zunehmend Realität wird.

Smart Society bedeutet zum einen eine umfassende Vernetzung und zum anderen eine Erhebung großer Mengen persönlicher Daten. Infolgedessen müssen auch adäquate Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. „Securing Smart Societies“ lautet somit eine der Hauptaufgaben der nahen Zukunft und genau dieses Thema stellt die Konferenz in den Mittelpunkt.

Auf der Veranstaltung sind führende Security-Hersteller vertreten, die neueste Konzepte der Cyber-Sicherheit präsentieren. Insgesamt gibt es rund 20 Vorträge von Technologie-Anbietern und NTT-Experten. Zum Abschluss der Veranstaltung findet die Live-Hacking-Session „From Zero To Hero – Real Life Red Teaming“ statt. Dabei geht es unter anderem um das klassische Phishing, die Umgehung der 2-Faktor-Authentisierung, Social Engineering und Insider-Attacken.

Die Eröffnungsrede hält Patrick Schraut, Vice President Consulting Europe bei NTT Security. Für die Keynote konnte NTT Security Keren Elazari, Cyber-Security-Analystin, Autorin und Forscherin gewinnen.

Die rund 20 Fachvorträge gruppieren sich um folgende Themenblöcke:

Cyber Defense Solutions & Managed Security Services

Cloud Security

Digital Workplace & Data Security

Identity & Key Management

Business Applications

OT & IoT

Governance, Risk & Compliance

Infrastructure Security Strategies & Secure Communications

Abgerundet wird die Veranstaltung von der Verleihung der Women in Cybersecurity Awards, mit denen herausragende und talentierte weibliche Fachleute in der Cyber-Sicherheit ausgezeichnet werden. Die neuen Awards hat NTT Security in Zusammenarbeit mit Global Digital Women (GDW) konzipiert, einem internationalen Netzwerk von Gestalterinnen der Digitalbranche. Prämiert werden Expertinnen in den zwei Kategorien „Newcomer“ und „Professional“, also Frauen, die erst seit zwölf Monaten im Bereich Cyber-Sicherheit arbeiten, und Frauen, die bereits seit mehr als fünf Jahren in diesem Sektor tätig sind. Die Preisvergabe soll auch dazu beitragen, dass junge Frauen verstärkt eine Karriere in der Cyber-Sicherheit in Betracht ziehen.

www.nttsecurity.com/de-de/events/isw2019-austria/welcome