Das Büro in der Westentasche: Der Anywhere Workplace von innovaphone

Das Thema Unified Communications ist aus der heutigen Geschäftswelt nicht mehr wegzudenken: Mitarbeiter und Geschäftspartner vernetzen sich über Standorte hinweg weltweit und tauschen in Echtzeit Informationen aus. [...]

Durch unterschiedliche Kommunikationsmittel wird die Erreichbarkeit verbessert, Geschäftsprozesse werden beschleunigt und die Firmenkommunikation optimiert.

Maximal effizient mit dem Anywhere Workplace von innovaphone

Die VoIP-Telefonanlage innovaphone PBX lässt sich zu jeder Zeit um vielfältige Unified Communications-Funktionalitäten erweitern. Videotelefonie, Presence, Chat, Conferencing, Collaboration und viele weitere Anwendungen, die bedarfsgerecht pro Mitarbeiter ausgewählt werden können, sorgen für einen nahtlosen Kommunikationsfluss. Die zentrale Steuerung aller Kommunikationsmittel erfolgt über den innovaphone Communications Client myApps – ganz egal ob es sich um einen Telefon- oder Videoanruf, Chat, eine Collaboration Session oder eine Konferenz handelt. Alle Anwendungen befinden sich in Form von einzelnen Apps im Client myApps. Sie erhalten damit eine einheitliche und integrierte Kommunikationsstruktur, um die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu steigern – die perfekte Lösung für Vieltelefonierer, Knowledge Worker und für das Arbeiten in Teams.

Maximal mobil mit dem Anywhere Workplace von innovaphone

Möchten Sie auch auf Dienstreisen, im Home Office oder beim Kunden alle PBX-Leistungsmerkmale nutzen? Kein Problem – die Mobility-Lösung von innovaphone macht das möglich und integriert Mobiltelefone als interne Teilnehmer in die innovaphone PBX. Mitarbeiter, die häufig unterwegs sind, können auf diese Weise von überall aus die gewohnten IP Telefonie-Funktionalitäten auf ihrem Smartphone nutzen. Außerdem sind sie dank des innovaphone One Number-Konzeptes immer und an jedem Ort unter derselben Nummer erreichbar.

Maximal sicher mit dem Anywhere Workplace von innovaphone

Mit der grenzenlosen Kommunikation und Mobilität, wie sie besonders im Anywhere Workplace-Szenario gegeben ist, steigt die Herausforderung an die Sicherheit. Für die Kommunikation im Anywhere Workplace-Szenario kommen dabei dieselben Sicherheitsprotokolle zum Einsatz, wie sie auch für die innovaphone PBX verwendet werden. Zusätzlich schützt der innovaphone Reverse Proxy wie auch der innovaphone Session Border Controller (SBC) die innovaphone PBX zuverlässig vor Angriffen aus dem Internet. Trotz der Öffnung der innovaphone PBX nach außen ist so bestmögliche Sicherheit garantiert.

