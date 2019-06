Die Cloud: Mittelpunkt und strategische Säule im Unternehmen

In einer schnelllebigen Zeit wie heute sollten Unternehmen zur Ergänzung ihrer bestehenden IT-Strategie auf das Geschäftsmodell Cloud setzen, um flexibel und agil zu bleiben. [...]

Als neugegründete, eigene Business Unit stellt die Cloud eine der drei strategischen Säulen bei Ingram Micro dar. Umfassende Beratung, 24/7 Helpdesk und der Cloud Marketplace runden das Gesamtpaket des ITK Dienstleisters ab.

Viele neue Technologieansätze, wie IoT und Industrie 4.0 sowie Start-Up-Unternehmen, sind bereits auf die Cloud angewiesen. Durch zahlreiche Cloud-Lösungen am Markt – von Microsoft über Dropbox bis Skykick – können in Unternehmen bereits einige Einsparungen an Software- oder Lizenzgebühren vorgenommen werden. Während früher ganze Software-Pakete gekauft wurden, können diese nun mittels Cloud-Technologie ganz einfach gemietet werden. Als einer der führenden Cloud Spezialisten am Markt beschäftigt sich Ingram Micro umfangreich mit diesem Geschäftsmodell.



Die Cloud: Gekommen, um zu bleiben

Die Cloud sollte für jeden eine sinnvolle Ergänzung im eigenen Portfolio darstellen. Cloud-Lösungen ermöglichen Abwicklungen von Workloads über konsumationsbasierende Dienste, wenn diese keine lokalen Ausführungen benötigen. „Wer sich noch nicht mit den Vorteilen von Cloud Lösungen beschäftigt hat, dem empfehle ich, gerne mit unserer Unterstützung, hier erste Erfahrungen zu sammeln. Endverbraucher verlangen Agilität und Flexibilität von ihren Lieferanten, beides Eigenschaften, die mittels Cloud Technologien einfach umzusetzen sind“, befürwortet Dominic Sabaditsch Cloud Business Unit Manager von Ingram Micro. Derart rasante, neue technische Entwicklungen im Cloud-Business verlangen natürlich nach einem verlässlichen Technologiepartner wie Ingram Micro.

Cloud-Services auf Knopfdruck

Allgegenwärtig erleichtert die Cloud als Geschäftsmodell die tägliche Zusammenarbeit und zahlreiche Arbeitsabläufe. Der Ingram Micro Cloud Marketplace, eine vollautomatisierte Einkaufsplattform des marktführenden ITK Dienstleisters, ermöglicht einen sofortigen Bezug von branchenführenden digitalen Diensten in Echtzeit, ohne den Überblick zu verlieren. Daten können so effizienter genutzt und Geschäftsprozesse einfacher gestaltet werden. Ob Backup-, Disaster-Recovery Dienste oder Software-Programme namhafter Hersteller – Ingram Micro wickelt über die automatisierte Cloud den gesamten Abonnement-Lifecycle ab. Dabei orientieren sich die Cloud Services an den Anforderungen des jeweiligen Kunden. Auch die Verrechnung ist simpel und kann auf Wunsch bis zum Endkunden erfolgen mit dem Logo des jeweiligen Partners.

Um den heimischen IT-Markt zu unterstützen, baut der ITK Dienstleister zusätzlich ein lokales Eco-System auf. Hier finden sich lokale ISVs, die Dienstleistungen rund um das Thema Cloud aus Österreich anbieten. Ingram Micro Kunden profitieren langfristig vom jahrelangen Know-how des Großhändlers und gewinnen eine tatkräftige Unterstützung für ein erfolgreiches Geschäft.



Mehr Informationen zum Cloud Marketplace von Ingram Micro: https://www.ingrammicrocloud.com/at/de/