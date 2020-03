Die neue Dimension der Datensicherung

Schneller. Leistungsfähiger. Intelligenter: Das sind nur einige Schlagworte, um die neue Veeam® Availability Suite™ v10 zu beschreiben. [...]

Seit Mitte Februar ist die Veeam® Availability Suite™ v10 auf dem Markt und bietet in der aktuellen Version mehr als 150 Neuerungen und Erweiterungen.

Ganz egal ob SaaS oder Cloud, virtuell oder physisch: Mit der Veeam® Availability Suite™ können Sie Ihre Daten und Workloads sichern und wiederherstellen. Einfach, flexibel und zuverlässig.

Die Highlights der neuen Version sind:

Moderne Datensicherung für Networked Attached Storage (NAS)

Multi-VM Instant Recovery für schnellere, gleichzeitige Wiederherstellung mehrerer VMs

Verbesserter Schutz vor Ransomware

Neue Daten sichern

Organisationen stehen vor der Herausforderung immer mehr unstrukturierte Daten, wie zum Beispiel File Shares, zu sichern und langfristig aufbewahren zu müssen. Viele von ihnen nutzen dafür Network Attached Storage (NAS). Um diese riesigen Datenbestände nicht ständig neu sichern zu müssen und inkrementelle Backups zu erlauben, müssen veränderte Daten schnell identifiziert werden. Genau dafür hat Veeam einen speziellen File Change Tracking Mechanismus entwickelt: In Verbindung mit einem Scale-Out-Ansatz mit hoher Parallelisierung können NAS-Laufwerke wirtschaftlich und herstellerunabhängig eingebunden werden.

Datenwiederherstellung leicht gemacht

V10 bietet Multi-VM Instant Recovery für schnelles Disaster Recovery. In Verbindung mit Veeams innovativer Instant Recovery-Engine können mehrere VMs – also virtuelle Maschinen – nicht nur schneller, sondern auchgleichzeitig wiederhergestellt werden. So werden Disaster Recovery-Prozesse automatisiert und der IT-Betrieb bei größeren Ausfällen schnell wieder anlaufen.

Daten bleiben sicher – Ransomware bleibt draußen

Schadprogramme bereiten allen Organisationen Kopfzerbrechen. Veeam-Kunden konnten bereits mit der Funktion Secure Restore sicherstellen, dass keine infizierten Backup-Daten in den Produktivbetrieb gelangen. Neu ist nun, dass Backups jetzt in Verbindung mit dem S3 Object Lock komplett gesperrt werden können: So sind die Daten vor Veränderungen, aber auch versehentlichem oder absichtlichem Löschen geschützt.

Flexibilität dank Cloud Mobility

In hybriden Infrastrukturen ist Flexibilität gefragt. Bei Veeam ist Cloud-Mobilität ein Kundenversprechen. Ihre Workloads und Daten können in jede Cloud und auf jede Betriebsplattform migriert werden. Mit cloud-nativem Backup können Sie Daten umgehend in einen externen Cloud-Speicher kopieren undso Kosten sparen, die 3-2-1-Regel für den Datenschutz einhalten und ihre Daten überall intelligent nutzen.

Die Veeam® Availability Suite™ v10 bietet spannende und wichtige neue Funktionen mit dem Fokus auf Datenmanagement und Datensicherheit.

Jetzt 30 Tage kostenlos testen: veeam.com/de