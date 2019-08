Digitales Recycling für den Umweltschutz

Der digitale Wandel ist im Gange. Mit Lifecycle Services setzt Ingram Micro ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft. Das reduziert nicht nur den ökologischen Fußabdruck, sondern auch Kosten. [...]

Die Digitalisierung ebnet den Weg für eine effiziente Arbeitswelt und legt gleichzeitig den Grundstein für eine nachhaltige Zukunft. Einsparungen von Papier und Ressourcen durch Webanwendungen sind jedoch nur der Beginn des umweltfreundlichen Denkens. Der ITK-Großhändler Ingram Micro ist bereits jetzt einen Schritt voraus: Die globale Business Unit Commerce & Lifecycle Services wickelt den gesamten Lebenszyklus von ITK-Hardware ab. Vom Rollout bis zum nachhaltigen Recycling oder der Wiedervermarktung – als Rundum-Partner kümmern sich die Experten zusätzlich um die revisionssichere Datenlöschung. Auch im eigenen Arbeitsalltag setzt Ingram Micro auf umweltverträgliche Lösungen wie Online-Trainings oder elektronische Lieferscheine.

Ganzheitlicher Wegbegleiter im ITK-Lebenszyklus

Sobald ein Produkt ausgeliefert wird, steigt Ingram Micro in die Wertschöpfungskette ein und steht seinen Kunden ab diesem Zeitpunkt als kompetenter Partner mit zahlreichen Services, darunter auch Reparaturen oder Rückkäufen, zur Seite. Als Spezialist in der Distribution übernimmt Ingram Micro auf Wunsch auch die komplette Logistik. Effizient und kostensparend wird die Ware eingelagert, kommissioniert und direkt an den Besteller versandt. Der Kunde profitiert von einem umfangreichen Portfolio. Besonders im Aftermarket fehlen oft die Fachkenntnisse zur richtigen Verwertung von ITK-Altware. „Unser Fokus liegt dabei darauf, funktionstüchtigen Geräten nach Auditierung, Datenlöschung und Reinigung wieder neues Leben zu schenken“, verdeutlicht Alexander Döring, Senior Manager Commerce & Lifecycle Services bei Ingram Micro. „Geräte, die keinen Wiederverkaufswert mehr besitzen, werden im Zerlegeprozess von Schadstoffen befreit und entsorgt. Somit können sortenreine Rohstoffe dem Kreislauf wieder umweltschonend zugeführt werden“, erklärt Döring weiter. Als Spezialist im ITK-Markt und internationaler Konzern verfügt Ingram Micro über alle notwendigen Zertifizierungen sowie die entsprechenden Kenntnisse in den eigenen Reihen, um diese Services auch grenzübergreifend anzubieten. Primäres Ziel ist es, Gebrauchtgeräte, nach professioneller Prüfung, stets wieder auf den Markt zu bringen. So kann nicht nur ein zusätzlicher Wert für den Kunden geschaffen, sondern vor allem auch ressourcenschonend gearbeitet werden.

Lifecycle Services als Mehrwert bei der Ingram Micro TOP 2019 entdecken

Mit mehr als 1.600 Besuchern im Vorjahr ist die Ingram Micro TOP der größte Branchentreff Österreichs in der Eventpyramide Vösendorf. Bereits zum 17. Mal haben Fachbesucher am Donnerstag, den 19. September 2019, die Möglichkeit, sich zu aktuellen Trends und Innovationen mit Experten und namhaften Herstellern auszutauschen. In der Commerce & Lifecycle Area stehen die Profis von Ingram Micro für persönliche Gespräche rund um eine nachhaltige Zukunft und individuelle Lösungen zur Verfügung.

Mehr Informationen und Anmeldung zur Ingram Micro TOP 2019 unter: https://at.ingrammicro.eu/TOP