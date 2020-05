Eine Cloud – alle Möglichkeiten

Die ständigen technologischen Veränderungen am Arbeitsplatz erfordern flexible, anpassungsfähige Lösungen. Für viele Unternehmen ist eine Cloud-Lösung die Antwort auf diese Herausforderungen. Gleichzeitig wird die Anzahl von Cloud-Anbietern immer größer und unübersichtlicher. Was sind die entscheidenden Kriterien, wenn man auf eine Cloud-Lösung setzt? [...]

In der Cloud, On-Premises oder zur Miete: Wichtig ist, dass die ausgewählte Lösung dem Kunden hier die komplette Wahlfreiheit lässt und in all ihren Komponenten sowohl im Capex- als auch im Opex-Modell vollumfänglich beziehbar ist. Bei innovaphone steht das gesamte Produktportfolio sowohl zum Kauf, zur Miete oder aus der Cloud in identischer Form zur Verfügung, so dass für jedes Unternehmen ein maßgeschneidertes Unified Communications-Paket geschnürt werden kann. innovaphone Reseller verfügen damit über eine sichere und modular konfigurierbare Technologiebasis, die es ihnen ermöglicht, die Migration ihrer Geschäftskommunikation und ihrer Dienste in die Cloud, ebenso wie die ihrer Kunden, hinsichtlich des Kosten-, des Investitionsmodells sowie der Laufzeit flexibel zu gestalten und zu verwalten.

Die Wahlfreiheit: innovaphone myApps Cloud – maßgeschneiderte Lösung mit völliger Wahlfreiheit in Bezug auf den SIP-Provider, die zur Verfügung stehenden Funktionalitäten, das Update-Modell, die zu integrierenden SIP-Geräte (z.B. Telefone, Sprechanlagen etc.) sowie die von den Nutzern verwendeten Geräte (Smartphone, PC oder Tablet) und auf die Wahl des Arbeitsplatzes („Anywhere Workplace“).

Die Funktionalitäten: innovaphone myApps Cloud mit integrierter IP-Telefonie und UC-Lösung – Modularität, moderne Browsertechnologie und ein responsives Design machen myApps besonders flexibel und auf jedem Device verfügbar, immer und von überall aus. Chat, Video, Conferencing, Voicemail, Application Sharing – mit nur einem Click stehen vielfältige Kommunikationswege zur Verfügung. Eigene Apps können mithilfe des Software Development Kit (SDK) programmiert werden. 3rd-Party-Apps werden nahtlos in myApps integriert.

Die Sicherheit: Sicher mit innovaphone myApps Cloud – Integration zahlreicher Sicherheitsmechanismen wie innovaphone Session Border Controller (SBC), innovaphone Reverse Proxy und implementierte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sicherheitsprotokolle wie DTLS, SRTP und ICE (STUN + TURN) sorgen für eine End-to-End-Verschlüsselung. innovaphone Produkte dürfen das Qualitätszeichen „IT Security made in Germany“ führen und werden in einem in Europa ansässigen Datenzentrum gehostet.

Für spezielle Promo-Angebote zu myApps Cloud wenden Sie sich bitte an Ihren zertifizierten innovaphone Partner